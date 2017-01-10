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Патрик Херсли: В СКА чувствую себя лучше, чем в «Локомотиве»

Источник:  sydsvenskanКомментарии

Защитник СКА Патрик Херсли поделился впечатлениями от выступления за армейский клуб.

- В СКА чувствую себя лучше, чем в «Локомотиве». Здесь игроков уважают, вместо того чтобы только требовать. В команде играют одни из лучших российских игроков - Павел Дацюк и Илья Ковальчук. Павел очень умный игрок, я сижу на скамейке и наслаждаюсь его игрой. Илья сильный и мощный хоккеист с прекрасным броском.  Он может провести на льду больше двух минут за смену, - приводит слова Херсли sydsvenskan.

Напомним, Херсли перешел в СКА в октябре 2016 года. Предыдущим клубом Патрика был «Локомотив». За армейцев шведский защитник провел 20 матчей, забросил 3 шайбы и отдал 6 голевых передач.

СКА со 109 очками возглавляет Западную конференцию КХЛ. Следующий матч команда Олега Знарка проведет 11 января дома против «Авангарда». «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

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