Александр Шмурнов: Новый формат чемпионат мира представляется мне близким к оптимальному
Комментатор «Матч ТВ» Александр Шумурнов поделился своим мнением об
изменении формата чемпионата мира. Он считает, что это близкий к оптимальному
вариант.
«Предложенный (или уже установленный)
ФИФА формат: 16 групп по 3 команды, дальше с 1/16 олимпийка до финала
представляется мне близким к оптимальному. По-прежнему максимумом останутся 7
матчей и 32 дня, структура изменится только вширь. На турнир приедут зрители из
большего числа стран, матчей станет 80 вместо 64, доходы вырастут, зрелища мы
получим больше, в общем, фестиваль – а именно как к фестивалю и стоит сейчас
относиться к чемпионату мира – только окрепнет. Разговоры в пользу бедных
«второго рода», то есть: «ах, какой ужас: всего два матча – и домой» или «где
же в отсталой стране-хозяйке чемпионата мира найти 47 баз для приема сборных?»
мне кажутся совсем смешными. Вы уж решите: нравятся вам разговоры в пользу
бедных в принципе или не нравятся?... По мне, «бедные» должны сказать спасибо,
что они примут участие в фестивале, а не ныть, дескать, ой, какой короткий
праздник. Если же речь идет о «бедных» странах-организаторах, то они должны
сказать спасибо, что стали странами-организаторами и сделают благодаря этому
шаг к богатству. И построить за 7 лет то, без чего нельзя принимать фестиваль.
Тут вообще говорить не о чем…
Посерьезнее вопрос: размытие уровня
турнира. Но штука в том, что главное размытие уровня – не в росте количества
команд, а в распределении квот. Когда Того или Новая Зеландия попадают на
чемпионат мира, а Швеция, Чехия, Бельгия, Хорватия или Россия – не попадают,
это аномальная чушь. При 48 участниках безобразий станет меньше. Современная
футбольная Европа не может быть представлена 13-14 командами на мундиале.
Чемпионат Европы с 24 командами, возможно, кому-то показался слегка раздутым,
да и то – слегка. А Исландию с Венгрией и Албанией все только и знали, что
хвалили. 20 команд на крупном форуме – идеальное представительство для Старого
Света, где в развитые в футбольном отношении превратились как минимум 30 стран,
а не 10, как было лет 40 назад. Надеюсь, что европейских путевок и будет теперь
20. В Южной Америке нынче за четыре с половиной путевки в Саранск и
Екатеринбург бьются примерно на равных семь роскошнейших сборных, а любая из
трех оставшихся, скорее всего, спокойно обыграла бы многих азиатов и
африканцев, которые в Россию приедут. Если вместо четырех с половиной КОНМЕБОЛ
получит шесть полновесных мест – это тоже будет отлично. Остальной запас и
впрямь можно выделить «на усиление популистских мер», и ничего в этом ужасного
я тоже не нахожу. Да, организация, объединяющая представителей всех стран мира
и занимающаяся самой популярной игрой планеты должна быть умеренно
популистской.
Наконец, о формуле первого раунда. Я вообще
всегда за олимпийку, за матчи на выбывание. Потому что круговые турниры дают
поводы для махинаций. Для игрищ вроде ФРГ – Австрия 1982 года или для
скандинавских ничьих. При трех командах в группе большинство видов договорняков
просто отомрет, они станут невозможны математически. Идеально, конечно, когда
выходит из группы всего одна команда, с кем ей договориться-то?.. Но и при
выходе двух из трех вариантов сговора будет меньше. Останется, конечно,
судейский произвол, но он, увы, работает при любой системе и с ним, к счастью,
идет борьба благодаря введению видео. Есть, правда, еще анахроничный
«перуанский вариант»: помните победу Аргентины над Перу в 1978-м с нужным
крупным счетом? Но там, как говорят, в ход была пущена государственная машина,
ибо на кону стояло участие в финале чемпионата мира и – рикошетом – авторитет
системы. Представить себе, чтобы вселенский сговор возник из-за права попасть в
1/16 финала, чтобы, условно говоря, Швейцария подкупила Саудовскую Аравию ради
того, чтобы обойти Парагвай и вырваться из числа 48 в число 32, ну очень и
очень сложно…
В результате
получается, что первый раунд станет своего рода 1/32 финала, с небольшим
реверансом в сторону совсем уж случайных пассажиров: два матча вместо одного,
неделя участия в фестивале для пассажирской публики вместо четырех дней. И
отлично. Причем расклады, когда судьбу места в плей-офф решит разность мячей,
возникнут от силы в 5-6 группах – ну, что ж, такой регламент. А будут ведь на
первом этапе и прямые стыки в третьем туре с правом одного из соперников на
ничью (тоже вариант), и первертыши будут, когда проигравший первый матч сумеет
выйти из группы. При 16 разных сочетаниях чего только не случится. Мне так уже
прямо хочется увидеть результаты жеребьевки финального турнира ЧМ-2026», -
написал Шмурнов на своей странице в Facebook.
Напомним, совет Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд. Формула проведения будущих чемпионатов будет утверждена в марте, но ожидается, что из каждой группы выйдут в плей-офф две лучшие команды.
Предполагается, что от Европы на мировых первенствах
будут участвовать 16 сборных, квота Африки составит - 9,5 (будут играться
стыковые матчи), Азии – 8,5, КОНМЕБОЛ – 6,5, КОНКАКАФ – 6,5, Океании – одна
команда.
Изменения вступят в силу с чемпионата мира 2026 года.