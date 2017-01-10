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Дарья Касаткина: Наконец-то я выиграла на матч-пойнте

Источник:  WTAКомментарии

26-я ракетка мира Дарья Касаткина прокомментировала свою победу над первым номером мирового рейтинга Анжелик Кербер из Германии (7:6 (7:5), 6:2) во втором круге турнира WTA Apia International Sydney.

«Моей первой мыслью было: «Наконец-то я выиграла на матч-пойнте», потому что у меня было несколько хороших матчей в прошлом году и уже один – в этом, когда я проигрывала с матч-пойнтов. Для меня это важно. Эта игра была очень важна для меня.

В трех матчах с игроками из топ-10 у меня были матч-пойнты, сегодня я победила первого номера рейтинга. Думаю, я где-то рядом к уровню первой десятки», – приводит слова Касаткиной официальный сайт WTA.

В четвертьфинале соперницей 19-летней российской теннисистки станет шестая ракетка мира Джоанна Конта из Великобритании.

«У нее хорошая подача и хороший бэкхенд – и вообще не так много слабых мест. Будет хороший матч. И снова против игрока из топ-10. Я довольна, потому что здорово начинать сезон матчами с лучшими. Так можно понять свой настоящий уровень и хорошо подготовиться к Australian Open», – добавила Касаткина.

Напомним, на прошлой неделе на турнире в Брисбене Касаткина проиграла седьмому номеру мирового рейтинга Гарбинье Мугурусе (5:7, 6:3, 6:7), не реализовав свой матч-пойнт.

Матч

Кербер А. (Германия) - Касаткина Д. (Россия) - 6:7, 2:6

Место и дата

10 января 05:30, , Онлайн-трансляция

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