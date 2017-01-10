Лоу сменит «Мерседес» на «Уильямс»

Технический директор «Мерседеса» Падди Лоу покинет немецкую команду и перейдет на работу в «Уильямс».

54-летний британец не смог договориться с «Мерседесом» о продлении контракта и сообщил команде о своем решении после рождественских каникул.

Ожидается, что «Уильямс» и «Мерседес» пойдут на сделку. Британцы отпустят финского гонщика Валттери Боттаса, а немцы позволят Лоу присоединиться к новой команде без обязательного в таких случаях отпуска.

Новым техническим директором «Мерседеса» может стать Джеймс Эллисон, ранее работавший в «Феррари».

Напомним, что Лоу перешел в «Мерседес» в 2013 году. За это время команда трижды выигрывала Кубок конструкторов, а пилоты Льюис Хэмилтон и Нико Росберг выиграли три чемпионских титула на двоих.

До этого Лоу работал в «Уильямсе» (1987-1993) и «Макларене» (1993-2013).