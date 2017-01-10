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Тренер Ромуло: Удачи в новом клубе

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренер полузащитника «Спартака» Ромуло Клеожонес Сеаренсе объявил о том, что игрок скоро присоединится к новой команде.

Сеаренсе опубликовал видео с футболистом и подписал: «Последняя тренировка перед тем, как Ромуло присоединится к новому клубу. Удачи и успехов в новом сезоне».

Напомним, что контракт Ромуло со «Спартаком» рассчитан до июня 2017 года. «Фламенго», по информации O Globo, уже согласовал условия 4-летнего контракта с полузащитником. И ждет, что «Спартак» отпустит игрока без какой-либо компенсации. 

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