Тренер Ромуло: Удачи в новом клубе
Тренер полузащитника «Спартака» Ромуло Клеожонес Сеаренсе объявил о том, что игрок скоро присоединится к новой команде.
Сеаренсе опубликовал видео с футболистом и подписал: «Последняя тренировка перед тем, как Ромуло присоединится к новому клубу. Удачи и успехов в новом сезоне».
Напомним, что контракт Ромуло со «Спартаком» рассчитан до июня 2017 года. «Фламенго», по информации O Globo, уже согласовал условия 4-летнего контракта с полузащитником. И ждет, что «Спартак» отпустит игрока без какой-либо компенсации.
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