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Мартин Эдегор: Не желаю о своем решении покинуть «Реал», с нетерпением жду дебюта за «Херенвен»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Норвежский полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор прокомментировал свой переход в голландский «Херенвен» на правах аренды.

«Не желаю о своем решении и с нетерпением жду дебюта за новую команду. У меня состоялся разговор с представителями «Херенвена» и я остался доволен. Самое главное то, что мне дадут возможность развиваться.

Никогда не считал себя вундеркиндом. Оцениваю себя, как обычного игрока и не обращаю внимания на то, что говорят люди», – приводит слова Эдегора Goal.

Напомним, футболист стал игроком «Реала» в 2015 году. За это время он провел 62 матча за вторую команду «сливочных» (5 голов и отдал 6 голевых передач), а также дважды выходил на поле в составе основной команды.

Отметим, что арендное соглашение между «Реалом» и  «Херенвеном» рассчитано до 2018.

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