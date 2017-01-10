Мартин Эдегор: Не желаю о своем решении покинуть «Реал», с нетерпением жду дебюта за «Херенвен»

Норвежский полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор прокомментировал свой переход в голландский «Херенвен» на правах аренды.



«Не желаю о своем решении и с нетерпением жду дебюта за новую команду. У меня состоялся разговор с представителями «Херенвена» и я остался доволен. Самое главное то, что мне дадут возможность развиваться.



Никогда не считал себя вундеркиндом. Оцениваю себя, как обычного игрока и не обращаю внимания на то, что говорят люди», – приводит слова Эдегора Goal.

Напомним, футболист стал игроком «Реала» в 2015 году. За это время он провел 62 матча за вторую команду «сливочных» (5 голов и отдал 6 голевых передач), а также дважды выходил на поле в составе основной команды.

Отметим, что арендное соглашение между «Реалом» и «Херенвеном» рассчитано до 2018.