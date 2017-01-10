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Эжени Бушар: Я все еще далека от того, к чему стремлюсь

Источник:  WTAКомментарии

49-я ракетка мира Эжени Бушар прокомментировала победу над шестым номером мирового рейтинга Доминикой Цибулковой из Словакии (6:4, 6:3) во втором круге турнира WTA Apia International Sydney.

«Каждый матч с Доми превращается в тяжелейшую битву. И я мысленно готовила себя к этому. Всякий раз, когда ты играешь с лучшими в мире, ты можешь понять, на каком уровне находишься.

Сейчас я не хочу забегать далеко вперед. Я довольна, что у меня будет еще один матч, чтобы стать лучше. На этой неделе я сделала два важных шага вперед, но все еще далека от того, к чему стремлюсь.

Несмотря на победу, я понимаю, что многие вещи могу делать лучше. Хотя горжусь собой за то, что боролась и победила», – приводит слова Цибулковой официальный сайт WTA.

Напомним, 23-летняя канадская теннисистка получила wild card на турнире в Сиднее. В четвертьфинале соперницей Бушар станет Анастасия Павлюченкова из России.

Матч

Цибулкова Д. (Словакия) - Бушар Э. (Канада) - 4:6, 3:6

Место и дата

10 января 04:00, , Онлайн-трансляция

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