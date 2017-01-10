«Витязь» на выезде обыграл «Куньлунь»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Куньлунь
Ред Стар» и «Витязем» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в
пользу «Витязя».
В составе победителей дубль сделал Алексей
Макеев. У хозяев отличился Чед Рау. Обе команды занимают восьмое место в своих
конференциях («Витязь» на Западе, «Кунльлунь» на Востоке).
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Куньлунь Ред Стар - Витязь - 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)
Голы:
Макеев (Горак, Лукин), 14:43 (0:1). Макеев (Афиногенов), 17:05 (0:2). Ро (Виделль), 20:08 (1:2).
Место и дата
10 января 14:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция
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