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«Витязь» на выезде обыграл «Куньлунь»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Куньлунь Ред Стар» и «Витязем» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Витязя».

В составе победителей дубль сделал Алексей Макеев. У хозяев отличился Чед Рау. Обе команды занимают восьмое место в своих конференциях («Витязь» на Западе, «Кунльлунь» на Востоке).

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Куньлунь Ред Стар - Витязь - 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Голы:

Макеев (Горак, Лукин), 14:43 (0:1). Макеев (Афиногенов), 17:05 (0:2). Ро (Виделль), 20:08 (1:2).

Место и дата

10 января 14:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция

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