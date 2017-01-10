Сергей Прядкин: У нас были вопросы по «Томи», а по «Анжи» вопросов нет

Глава РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию в махачкалинском «Анжи».

- Из СМИ мы узнали, что у «Анжи» поменялся собственник. Документы к нам еще не пришли, ведь мы только вот второй день как вышли после праздников. Мы уже запросили всю документацию о процессах в «Анжи.

Анжи» – это хорошая команда, у нее есть потенциал. О сообщениях СМИ пока преждевременно говорить. Мы следим за этим процессом, но я ни в коем случае не могу сказать, что «Анжи» ослабеет. Там хороший состав с глубиной скамейки. Плюс в ряде СМИ проскользнула информация, что Сулейман Керимов продолжает участвовать в оказании помощи. В общем, у нас были вопросы по «Томи», а по «Анжи» вопросов нет, - передает слова Прядкина «Р-Спорт».

Напомним, перед Новым годом было объявлено, что Керимова в роли главного акционера «Анжи» сменил Осман Кадиев.

Добавим, что Сулейман Керимов остается пока спонсором команды.