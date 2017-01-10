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Владимир Камельзон: Касаткина первой ракеткой мира не завтра, но станет

Андрей Симоненко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Заслуженный тренер России и Украины, тренер сборной России Владимир Камельзон высказал уверенность в большом будущем российской теннисистки Дарьи Касаткиной, обыгравшей во вторник на турнире в Сиднее первую ракетку мира немку Ангелику Кербер.

Касаткина, занимающая в настоящее время 26-ю строчку мирового рейтинга, взяла верх над Кербер во втором раунде турнира в Сиднее со счетом 7:6 (7:5), 6:2.

«Теннис такой вид спорта, в котором в одночасье взлететь наверх почти невозможно. Две победы подряд Бориса Беккера в возрасте 17-18 лет на Уимблдоне – редчайшее явление. Такое же, как триумф Марии Шараповой на этом же турнире в этом же возрасте, - отметил Камельзон в разговоре с корреспондентом «Советского спорта». - Про таких говорят: Бог дотронулся. У Касаткиной все идет постепенно, равномерно и достаточно быстро. Она набирает опыт и не стоит на месте, здорово продвигается вперед. Завтра первой ракеткой мира Дарья, наверное, не станет, но она на хорошем ходу и игроком номер один будет».

Полностью интервью Камельзона читайте здесь.

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