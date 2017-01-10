Тен и Дудиев расторгли контракты с «Томью»

Виталий Шашков: Молло никогда не скрывал, что «Крылья» для него – ступень в футбольной карьере

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал трансфер полузащитника Йоана Молло из самарского клуба в «Зенит». Напомним, сегодня французский футболист подписал контракт с питерской командой на 3,5 года.