Тен и Дудиев расторгли контракты с «Томью»
Защитники Петр Тен и Аслан Дудиев расторгли свои
соглашения с «Томью». Об это сообщил спортивный директор клуба Игорь Кудряшов.
Как информирует Sportbox.ru со ссылкой на слова Кудряшова, оба игрока разорвали контракты с «Томью» через Палату по разрешениям споров РФС. На счету Тена в нынешнем сезоне четыре матча, Дудиев принял участие в восьми встречах. Отметим, что зимой «Томь» из-за финансовых проблем покинули уже 11 игроков.
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