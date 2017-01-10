Йоан Молло: Важно, что тренер «Зенита» меня знал и ждал здесь

Новичок «Зенита» Йоан Молло поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.

- Я счастлив быть в такой большой команде и ощущать себя игроком такого клуба. Я много работал, чтобы сюда попасть. И то, что я здесь, наверное, что-то значит. В футболе у меня много целей, мой путь только начинается. Надеюсь добиться с «Зенитом» того, чего я хочу достичь в европейском футболе. Для меня важно, что тренер меня знал и ждал меня здесь, - приводит слова Молло официальный сайт «Зенита».

Напомним, Молло перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов». Контракт полузащитника рассчитан на 3,5 года.

В сезоне-2016/17 игрок провел 13 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. В «Крылья» Молло перешел летом 2016 года, его контракт с самарцами действовал до 30 июня 2019 года. По данным Trasnfermarkt.de, трансферная стоимость француза составляет 3,5 миллиона евро.

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