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Владимир Камельзон: Медведева надо заявлять в сборную на Кубок Дэвиса

Андрей Симоненко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Заслуженный тренер России и Украины, тренер сборной России Владимир Камельзон заявил, что российский теннисист Даниил Медведев заслуживает своей игрой и результатами вызова в команду для участия в Кубке Дэвиса.

Медведев на прошлой неделе впервые в карьере дошел до финала турнира АТР. В решающем матче соревнований в индийском Ченнае 20-летний россиянин, занимающий 99-е место в мировом рейтинге, уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту.

«Медведев сейчас стоит на первом месте в рейтинге среди игроков в возрасте до 21 года, и его надо заявлять в команду на Кубок Дэвиса, - сказал Камельзон корреспонденту «Советского спорта». - Он и пару умеет играть, и как теннисист молодой, способен выдерживать три дня подряд. Поздравляю всех с тем, что у нас появился такой игрок».

Полностью интервью Камельзона читайте здесь

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