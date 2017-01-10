Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кербер6:7, 2:6Касаткина
Хоккей  Трактор0 : 0Торпедо
Футбол  Наполи- : -Специя
Хоккей  Куньлунь1 : 2Витязь
Хоккей  Салават Юлаев0 : 2Спартак
Футбол  Атлетико- : -Лас-Пальмас
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мальте «Biver» Винтер: Жду не дождусь начала товарищеских матчей и буткемпа

Комментарии

Новичок команды Natus Vincere по Dota 2 Мальте «Biver» Винтер в интервью сайту организации рассказал о первом знакомстве с Dota 2, новых товарищах по команде, а также поделился мнением о новом патче.

«Я немного наблюдал за игрой старшего двоюродного брата в DotA и ещё меньше играл сам. Помню, как покупал Desolator каждому персонажу, которым я управлял, потому что это был единственный предмет, рецепт которого я помнил наизусть в магазине. Не забывайте, что мне было всего лишь 10 лет на тот момент.

Позднее я перешёл в другую MOBA — Heroes of Newerth. Посвятил ей около 5 лет: играл сначала на любительском, а потом и на соревновательном уровне. Я решил попробовать Dota 2, так как хотел стать профессионалом, чего на тот момент нельзя было достигнуть, играя в HoN. Переход из одной игры в другую получился довольно-таки плавным, но мне всё равно потребовалось некоторое время, чтобы достигнуть того уровня мастерства, который позволяет мне зарабатывать на жизнь игрой.

Мы используем английский для общения, так как каждый из нас владеет этим языком. Не думаю, что у нас могут возникнуть проблемы в коммуникационном плане.

Я играл с ними на протяжении двух дней во время трайаута, а после мы немного разговаривали по Сети. Первое впечатление было очень позитивным: все ребята очень добрые и хотят работать вместе, что является самой важной вещью в команде по Dota 2. Жду не дождусь начала товарищеских матчей и буткемпа, где и произойдёт настоящее сплочение коллектива! Я встречался с ними довольно часто как в пабликах, так и на профессиональной сцене. Думаю, что каждый из них невероятно талантлив, и я не могу дождаться, когда мы начнём играть и развиваться как одна команда.

По моим ощущениям, этот патч хорошо сбалансирован, и нужно ещё найти слишком сильных персонажей. Мне кажется, многие команды всё ещё привязаны к стратегиям прошлой версии игры, поэтому многие и пытаются попробовать какие-то новые фишки. У меня хорошее мнение об этом патче, но я всё ещё к нему привыкаю. Дерево талантов мне очень нравится, так как даёт варианты того, как ты хочешь развивать своего персонажа».

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Hearthstone Championship Tour Winter 2017 пройдет на Багамских островахКомпания Blizzard сообщила, что LAN-финал Hearthstone Championship Tour Winter 2017 пройдет на Багамских островах.OG, EG, Wings и NewBee примут участие в Dota 2 Asia Championship 2017Организаторы Dota 2 Asia Championship анонсировали список приглашенных команд на турнир.Gambit квалифицировалась на DreamHack Masters Las Vegas 2017По итогам европейской квалификации определились четыре участника финального этапа турнира DreamHack Masters Las Vegas 2017 по CS:GOХаральд «Powder» Гимре перешел в команду Alliance по HearthstoneОрганизация Alliance подписала Харальда «Powder» Гимре в команду по Hearthstone.Состав Fnatic по Dota 2 покинули два игрокаСостав малазийской команды Fnatic по Dota 2 покинули Энг «YamateH» Вэй Пунг и Мухаммад «inYourdreaM» Ризки.Владимир «Maelstorm» Кузьминов: Тяжело сказать, что конкретно изменил Занозин, но смотрелся он очень яркоКомментатор студии RuHub Владимир «Maelstorm» Кузьминов в своей группе в ВКонтакте рассказал о различии киберспортивных трансляций в студии и на телеканале.Организация M19 подписала состав ANOX по League of LegendsРоссийская киберспортивная организация М19 подписала состав Albus NoX Luna по League of Legends.CS:GO стала самой продаваемой игрой в Steam в 2016 годуОнлайн-шутер Counter-Strike: Global Offensive стал самой продаваемой игрой в Steam в 2016 году. Об этом стало известно из информации портала SteamSpy.Василий Кикнадзе: Многие профессиональные киберспортсмены в очень хорошей физической форме, а не паукообразные хлюпикиЭкс-руководитель телеканала «Спорт» Василий Кикнадзе в интервью спортивной редакции «БИЗНЕС Online» поделился мнением о киберспорте.Павел Занозин: Дота за этот день точно стала мне ближеСпортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Павел Занозин поделился впечатлениями о работе на ESL One Genting 2017.Ярослав «NS» Кузнецов: От Virtus.pro хотелось бы видеть больше, но думаю всё еще впередиАналитик студии RuHub Ярослав «NS» Кузнецов поделился впечатлениями от турнира ESL One Genting 2017.Rogue стала победителем ESEA Season 23 Global Premier ChallengeДатская команда Rogue стала первой на турнире ESEA Season 23 Global Premier Challenge по CS:GO.Team Empire анонсировала новый состав по Dota 2Организация Team Empire представила новый состав команды по Dota 2 на весеннюю часть сезона.Digital Chaos стала чемпионом ESL One Genting 2017Американская команда Digital Chaos стала победителем турнира ESL One Genting 2017 по Dota 2.Rebels одержала победу на ProDotA Cup Europe #13Российский коллектив Rebels стал победителем онлайн-турнира ProDotA Cup Europe #13 по Dota 2.Digital Chaos и NewBee вышли в финал ESL One GentingКоманды Digital Chaos и NewBee пробились в финал турнира ESL One Genting по Dota 2.В Белоруссии появилась федерация киберспортаМинистерство юстиции Белоруссии зарегистрировало республиканское общественное объединение «Белорусская федерация киберспорта».Wings Gaming пробилась в полуфинал ESL One GentingКитайская команда Wings Gaming вышла в полуфинал турнира ESL One Genting по Dota 2.Virtus.pro вышла в полуфинал ESL One GentingРоссийский коллектив Virtus.pro вышел в полуфинал турнира ESL One Genting по Dota 2.Дмитрий «Ditya Ra» Миненков стал игроком Vega SquadronДмитрий «Ditya Ra» Миненков официально стал игроком Vega Squadron по Dota 2. Об этом сообщил официальный сайт организации.
Главные новости
Хоккей
«Салават Юлаев» – «Спартак». Онлайн
Формула-1
Квят подтвердил, что встречается с дочерью Пике

Футбол
Защитник «Волгаря» Зуйков подписал контракт с «Зенитом»
Футбол
«Анжи» исключил Гаджибекова из заявки на сезон
Теннис
Владимир Камельзон: Бублика жалко, но у нас и так хорошая молодая поросль
Футбол
Александр Бубнов: Трансфер Адриано в «Спартак» можно считать вполне удачным
Футбол
Йоан Молло: Важно, что тренер «Зенита» меня знал и ждал здесь
Футбол
Тен и Дудиев расторгли контракты с «Томью»
Футбол
Тренер Ромуло: Удачи в новом клубе
Футбол
«Славия» расстанется с Сердеровым и продаст его в зарубежный клуб
все новости