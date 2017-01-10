Мальте «Biver» Винтер: Жду не дождусь начала товарищеских матчей и буткемпа

Новичок команды Natus Vincere по Dota 2 Мальте «Biver» Винтер в интервью сайту организации рассказал о первом знакомстве с Dota 2, новых товарищах по команде, а также поделился мнением о новом патче.



«Я немного наблюдал за игрой старшего двоюродного брата в DotA и ещё меньше играл сам. Помню, как покупал Desolator каждому персонажу, которым я управлял, потому что это был единственный предмет, рецепт которого я помнил наизусть в магазине. Не забывайте, что мне было всего лишь 10 лет на тот момент.



Позднее я перешёл в другую MOBA — Heroes of Newerth. Посвятил ей около 5 лет: играл сначала на любительском, а потом и на соревновательном уровне. Я решил попробовать Dota 2, так как хотел стать профессионалом, чего на тот момент нельзя было достигнуть, играя в HoN. Переход из одной игры в другую получился довольно-таки плавным, но мне всё равно потребовалось некоторое время, чтобы достигнуть того уровня мастерства, который позволяет мне зарабатывать на жизнь игрой.



Мы используем английский для общения, так как каждый из нас владеет этим языком. Не думаю, что у нас могут возникнуть проблемы в коммуникационном плане.



Я играл с ними на протяжении двух дней во время трайаута, а после мы немного разговаривали по Сети. Первое впечатление было очень позитивным: все ребята очень добрые и хотят работать вместе, что является самой важной вещью в команде по Dota 2. Жду не дождусь начала товарищеских матчей и буткемпа, где и произойдёт настоящее сплочение коллектива! Я встречался с ними довольно часто как в пабликах, так и на профессиональной сцене. Думаю, что каждый из них невероятно талантлив, и я не могу дождаться, когда мы начнём играть и развиваться как одна команда.



По моим ощущениям, этот патч хорошо сбалансирован, и нужно ещё найти слишком сильных персонажей. Мне кажется, многие команды всё ещё привязаны к стратегиям прошлой версии игры, поэтому многие и пытаются попробовать какие-то новые фишки. У меня хорошее мнение об этом патче, но я всё ещё к нему привыкаю. Дерево талантов мне очень нравится, так как даёт варианты того, как ты хочешь развивать своего персонажа».



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