Александр Бубнов: Трансфер Адриано в «Спартак» можно считать вполне удачным

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о возможных зимних трансферах «Спартака».

- «Спартак» потерял Сердара Таски, но в клубе явно были готовы к его уходу — неслучайно был приглашен Маурисио, которого хорошо знает Массимо Каррера, а также зимой был куплен Георгий Джикия. И судя по тому, что не все еще понятно с Сальваторе Боккетти, в качестве центральных защитников он сейчас будет наигрывать именно Маурисио и Илью Кутепова. Впрочем, возможно, «Спартак» купит еще одного центрального защитника в это трансферное окно, ведь проблемы в обороне красно-белых обязательно нужно решать.

Если же говорить о возможном приобретении Луиса Адриано, то забивной форвард команде был тоже нужен. В первую очередь, такой футболист необходим «Спартаку» для ротации и на замену Зе Луишу, в отсутствие которого, красно-белые, как мы помним, испытывали серьезные проблемы. Хотя при необходимости Луис Адриано вполне может сыграть и в паре с Зе Луишем. А поскольку он выступал за «Шахтер», то вполне адаптирован к футболу в постсоветской стране, так что больших проблем с тем, чтобы освоиться в России, тоже быть не должно. Но в любом случае красно-белые заплатят небольшие деньги за этот трансфер, так что его, конечно, можно считать вполне удачным, - передает слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, защитник «Спартака» Сердар Таски не подтвердил информацию о своем готовящемся переходе в турецкий «Трабзонспор».

Добавим, что по информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, 10 или 11 января Луис Адриано пройдет медосмотр в «Спартаке».