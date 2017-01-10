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Владимир Камельзон: Бублика жалко, но у нас и так хорошая молодая поросль

Андрей Симоненко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Заслуженный тренер России и Украины, тренер сборной России Владимир Камельзон отметил, что уход российского теннисиста Александра Бублика под флаг Казахстана – потеря для команды, но в стране достаточное количество перспективных молодых игроков.

В конце прошлого года стало известно, что 19-летний россиянин Александр Бублик, занимающий 206-е место в рейтинге АТР, решил выступать за сборную Казахстана.  

«Уход Бублика – это потеря, - отметил Камельзон в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» - Что тут можно сказать… Я человек послевоенного поколения, и для меня патриотизм – не пустое слово. Когда я привозил команды на турниры, где в нашу честь играли гимн СССР, без слез и кома в горле я слышать его не мог. Мне кажется, каждый игрок должен играть не только за себя, но еще быть гражданином своей страны. Так что Бублика жалко, но у нас есть молодая поросль на хорошем ходу».

«Выстрелил Даниил Медведев, есть Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, - добавил Камельзон. - Хорошо играют Андрей Кузнецов, Евгений Донской – это все фактически молодые игроки. Не во многих странах найдется такое количество перспективных теннисистов. А есть у нас и опытные мастера – Михаил Южный еще играет, Константин Кравчук молодец. Но главное наше достояние – хорошее молодое поколение. Да, сбежал Александр Бублик в Казахстан, очень жаль – но все не убегут».

Полностью интервью Владимира Камельзона читайте здесь.

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