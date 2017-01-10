«Коламбус» выставил сменщика Брызгалова на драфт отказов

Голкипер «Коламбуса» Кертис Макелинни помещен на драфт отказов.

33-летний канадец провел в нынешнем сезоне семь матчей, в которых одержал две победы, отразил 92,4 процента бросков при коэффициенте надежности 2,39.

В субботу Макелинни неудачно сыграл в матче с «Рейнджерс» (4:5), отразив 29 из 34 бросков соперника.

Теперь если в ближайшие 24 часа ни один клуб не заберет голкипера, он продолжит сезон в фарм-клубе «Коламбуса» в АХЛ – «Кливленд Монстерс».

Напомним, в системе «жакетов» в Северной Америке выступают два скандинавских голкипера – швед Антон Форсберг и финн Йоонас Корписало. Во вторник «Коламбус» вызвал первого в команду НХЛ.