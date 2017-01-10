«Анжи» просмотрит афганца Мухаммада и украинца Антонова
На первый сбор «Анжи» отправились два
потенциальных новичка. Это полузащитник сборной Афганистана и «Спартака» из
Нальчика Шариф Мухаммад и украинский форвард Алексей Антонов.
26-летний Мухаммад уже выступал за «Анжи» с 2011
по 2015 годы. В «Спартак» он перешел летом прошлого года
в статусе свободного агента и провел за команду 21 матч.
30-летний Алексей Антонов в прошлом сезоне выступал за «Габалу».
Он провел за команду 46 мячей и забил семь мячей при двух голевых передачах.
Сейчас он является свободным агентом. Ранее защищал цвета «Днепра»,
«Металлиста», «Зари», одесского «Черноморца», «Актобе» и «Кубани». Провел два матча за сборную Украины.
Кроме того, летит с «Анжи» в Турцию полузащитник «СКА-Хабаровска» Адлан Кацаев — вопрос о его переходе практически решен.
Молло перешел в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ