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«Анжи» просмотрит афганца Мухаммада и украинца Антонова

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

На первый сбор «Анжи» отправились два потенциальных новичка. Это полузащитник сборной Афганистана и «Спартака» из Нальчика Шариф Мухаммад и украинский форвард Алексей Антонов.

26-летний Мухаммад уже выступал за «Анжи» с 2011 по 2015 годы. В «Спартак» он перешел летом прошлого года в статусе свободного агента и провел за команду 21 матч.

30-летний Алексей Антонов в прошлом сезоне выступал за «Габалу». Он провел за команду 46 мячей и забил семь мячей при двух голевых передачах. Сейчас он является свободным агентом. Ранее защищал цвета «Днепра», «Металлиста», «Зари», одесского «Черноморца», «Актобе» и «Кубани».  Провел два матча за сборную Украины.

Кроме того, летит с «Анжи» в Турцию полузащитник «СКА-Хабаровска» Адлан Кацаев — вопрос о его переходе практически решен.

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