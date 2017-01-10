Виталий Мутко: Нам был симпатичен вариант с 40 командами
Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко прокомментировал решение совета ФИФА об увеличении участников ЧМ-2026 до 48 команд.
- Нам был
симпатичен вариант с 40 командами. Думаю,
можно было спокойно провести турнир с
десятью группами по четыре команды, но…
Сейчас все склонились к варианту с 48
сборными, который поддержали конфедерации.
И мы поддержали позицию своей конфедерации
УЕФА, - цитирует Мутко ТАСС.
Ранее Совет Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд.
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