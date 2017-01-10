Виталий Мутко: Нам был симпатичен вариант с 40 командами

Вячеслав Колосков: Нет ни одной страны, которая в состоянии принять ЧМ при новом формате

Почетный президент РФС и почетный член ФИФА Вячеслав Колосков – о решение совета ФИФА утвердить изменения в формате ЧМ-2026, на котором вместо 32 команд сыграют 48.