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Виталий Мутко: Нам был симпатичен вариант с 40 командами

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко прокомментировал решение совета ФИФА об увеличении участников ЧМ-2026 до 48 команд.

- Нам был симпатичен вариант с 40 командами. Думаю, можно было спокойно провести турнир с десятью группами по четыре команды, но… Сейчас все склонились к варианту с 48 сборными, который поддержали конфедерации. И мы поддержали позицию своей конфедерации УЕФА, - цитирует Мутко ТАСС.

Ранее Совет Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд.

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