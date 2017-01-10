Виталий Шашков: Молло никогда не скрывал, что «Крылья» для него – ступень в футбольной карьере

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал трансфер полузащитника Йоана Молло из самарского клуба в «Зенит». Напомним, сегодня французский футболист подписал контракт с питерской командой на 3,5 года.



«Всех деталей сделки я вам поведать, конечно, не могу. Сегодня были урегулированы последние нюансы, Йоан успешно прошел медосмотр и стал полноценным игроком «Зенита». Он очень помог «Крыльям» как в прошлом, так и в нынешнем сезоне. Мы благодарны Молло за проделанную работу. Первоочередно хочу отметить, что Йоан – амбициозный футболист и он никогда не скрывал, что «Крылья» для него – ступень в футбольной карьере, в пути наверх. Летом с Молло шли достаточно сложные переговоры о том, чтобы он продолжил выступление за нашу команду. Как вы помните, этот вопрос мы смогли решить только в последний день заявочного окна и заключили с ним долгосрочный контракт.



Через своих представителей Йоан выдвинул несколько условий продолжения его выступления за «Крылья». Одним из пунктов было то, что в случае предложения одного из топ-клубов он может покинуть «Крылья Советов» и перейти в другую команду. Таким топ-клубом стал «Зенит», который сделал предложение Йоану уже через полгода после подписания контракта Молло с «Крыльями». Финансовых аспектов этого трансфера я озвучить не могу по согласованию всех заинтересованных сторон, лишь подчеркну, что эта сделка выгодна для нашего клуба.

Селекционная работа клубом ведется постоянно. Сейчас клуб ведет переговоры с футболистами, известными российским болельщикам. Этой зимой состав «Крыльев» пополнится новыми игроками. В ближайшее время они прибудут в тренировочный лагерь нашей команды», – цитирует Шашкова «Комсомольская правда – Самара».



«Молло – игрок для самых серьезных целей». Эксперты о том, кого купил «Зенит»



Молло перешел в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ