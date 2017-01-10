Джанни Инфантино: При распределении квот будем смотреть на спортивную составляющую и на развитие

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал журналистам, что решение по распределению мест конфедераций пока не принято.

- Решение по распределению мест конфедераций не было принято, так как пока необязательно его принимать, еще есть время. Пока мы подготовили документы к заявочному процессу, так что он полностью защищен. Конечно, это важная тема, и мы рассмотрим этот вопрос как можно скорее, чтобы дать какую-то определенность.

При распределении квот мы будем смотреть на разные факторы: на спортивную составляющую и на развитие. Например, в CAF всего на одну федерацию меньше, чем в УЕФА, но у них всего 5 представителей на чемпионате мира, а европейских стран 13, так что мы будем обсуждать это. В любом случае, каждая конфедерация будет иметь больше стран на чемпионате мира, чем сейчас, - передает слова Инфантино «Р-Спорт».

Ранее Совет Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд.