Защитник «Волгаря» Зуйков подписал контракт с «Зенитом»

Защитник Сергей Зуйков перешел из «Волагря» в «Зенит», сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Контракт с футболистом рассчитан на 3,5 года.

Напомним, Зуйков является воспитанником «Локомотива», выступал за «Волгарь» с зимы 2013 года. В сезоне-2016/17 23-летний защитник провел в ФНЛ 19 матчей и забил пять мячей с пенальти.

Астраханский клуб после осенней части ФНЛ идет на 17-м месте, имея в активе 26 очков.

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