Квят подтвердил, что встречается с дочерью Пике

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят подтвердил, что встречается с Келли Пике, 28-летней дочерью трехкратного чемпиона мира Нельсона Пике.

«Я спокойно встретил все праздники. Потом был в Италии, в Риме, виделся с членами семьи, с девушкой своей. Набрался сил, сейчас уже вернулся домой. Также проездом был во Флоренции – до того ни разу толком не был там, увидел все, что хотел.



Моя девушка? Ну да, мы встречаемся, и пока это все, что нужно знать. Ее зовут Келли, думаю, все уже видели в интернете. Она из семьи Пике, как вы знаете», – приводит слова Квята радиостанция «Спорт FM».

• люблю • ❣️🇮🇹💫 Фото опубликовано Kelly Piquet (@kellypiquet) Янв 8 2017 в 1:23 PST

Напомним, предстоящий сезон станет для 22-летнего Квята четвертым в Формуле-1.