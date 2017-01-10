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Квят подтвердил, что встречается с дочерью Пике

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят подтвердил, что встречается с Келли Пике, 28-летней дочерью трехкратного чемпиона мира Нельсона Пике.

«Я спокойно встретил все праздники. Потом был в Италии, в Риме, виделся с членами семьи, с девушкой своей. Набрался сил, сейчас уже вернулся домой. Также проездом был во Флоренции – до того ни разу толком не был там, увидел все, что хотел.

Моя девушка? Ну да, мы встречаемся, и пока это все, что нужно знать. Ее зовут Келли, думаю, все уже видели в интернете. Она из семьи Пике, как вы знаете», – приводит слова Квята радиостанция «Спорт FM».

• люблю • ❣️🇮🇹💫

Фото опубликовано Kelly Piquet (@kellypiquet)

Напомним, предстоящий сезон станет для 22-летнего Квята четвертым в Формуле-1.

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