Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кербер6:7, 2:6Касаткина
Хоккей  Трактор0 : 0Торпедо
Футбол  Наполи- : -Специя
Хоккей  Куньлунь1 : 2Витязь
Хоккей  Салават Юлаев0 : 2Спартак
Футбол  Атлетико- : -Лас-Пальмас
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кевин Орис: Витсель подписал смертный приговор своим шансам выступать за сборную Бельгии

Источник:  Net NieuwsbladКомментарии

Бельгийский форвард японского клуба второго дивизиона «Киото Санга» Кевин Орис считает, что переход Акселя Витселя из «Зенита» в «Шанхай СИПГ» ставит крест на его выступлениях за сборную Бельгии.

«Боюсь, что о Витселе сразу забудут. Китай – это не Россия, он слишком далеко. Думаю, ему будет психологически тяжело из-за уровня чемпионата, и у него будет другой подход к тренировкам. Считаю, что он подписал смертный приговор своим шансам играть за сборную Бельгии. Хотя с точки зрения денег это, конечно, самый лучший вариант», - цитирует Ориса Het Nieuwsblad.

Напомним, о переходе Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» «Зенит» объявил 3 января. По данным Transfermarkt.de, сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Согласно рейтингу The Sun, Витсель стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов в мире.

В петербургском клубе бельгиец играл с сентября 2012 года после перехода из «Бенфики». В составе сине-бело-голубых полузащитник стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Во всех турнирах 27-летний футболист провел за «Зенит» 180 матчей и забил 22 гола. 

Ранее Витсель заявил, что хочет и дальше играть за сборную Бельгии.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Роберт Мак: «Зенит» хочет попасть в финал Лиги Европы, но главная задача – стать чемпионами РоссииПолузащитник «Зенита» Роберт Мак рассказал о целях на вторую часть чемпионата, новичках команды и сопернике по 1/16 Лиги Европы.Жулиано: Молло поможет нам выиграть чемпионат и дойти как можно дальше в Лиге ЕвропыПолузащитник «Зенита» Жулиано поделился мнением о новичке команды Йоане Молло и трансфере Акселя Витселя в Китай.Александр Бубнов: Молло – универсал очень высокого уровня, он составит серьезную конкуренцию ШатовуФутбольный эксперт Александр Бубнов высказался о последних трансферах «Зенита». Напомним, недавно питерскую команду пополнили два игрока «Крыльев Советов» - Йоан Молло и Ибрагим Цаллагов. Также команду покинул полузащитник Аксель Витсель, который переехал в чемпионат Китая.Жозе Маурисио: Не верил, что Витсель перейдет в КитайПолузащитник «Зенита» Жозе Маурисио поделился ожиданиями от матчей с «Андерлехтом» в Лиге Европы и рассказал о новичке команды Эрнани и уходе Акселя Витселя в китайский клуб.Лука Джорджевич: «Зенит» сильнее «Андерлехта», и мы докажем это на полеНападающий «Зенита» Лука Джорджевич поделился ожиданиями от матчей против «Андерлехта» в Лиге Европы, а также рассказал о новичках «Зенита» и уходе Акселя Витселя в китайский клуб.Первый рабочий день «Зенита»: хрип, маска ниндзя и невидимый МоллоПервый рабочий день «Зенита»: хрип, маска ниндзя и невидимый МоллоЮсупов без голоса, Рязанцев с настроем играть, а Молло пока непонятно где – «Зенит» вышел с новогодних каникул вместе со всей страной.«Сейчас «Зениту» больше нужен Молло, нежели сегодняшний Витсель». Обзор Ловчева«Сейчас «Зениту» больше нужен Молло, нежели сегодняшний Витсель». Обзор ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» считает, что «Зенит», подписывая Йоана Молло из «Крыльев Советов», совершает хороший трансфер.Кто хочет в Китай – выйти из строя! Колонка Юрия ЦыбаневаКто хочет в Китай – выйти из строя! Колонка Юрия ЦыбаневаОбозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о Витселе, «Зените» и новом виде футбола.Александр Кокорин: Сейчас бы я не поехал в КитайФорвард «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями от обследования, уходе Акселя Вителя в «Тяньцзинь Юаньцзянь», а также рассказал об отпуске.Рикарду Карвалью стал одноклубником Халка и ОскараКитайский клуб «Шанхай СИПГ» заключил контракт с чемпионом Европы 2016 года в составе сборной Португалии Рикарду Карвалью, сообщает официальный сайт Азиатской конфедерации футбола.Дзюба в метро, Юсупов в бане. Как провели отпуск игроки «Зенита»Дзюба в метро, Юсупов в бане. Как провели отпуск игроки «Зенита»В обзоре соцсетей от «Советского спорта» – Тимощук интригует, Лунев осваивается, а Витсель не только считает китайские деньги.Леонид Слуцкий: Витсель обеспечит все свои поколения на много лет впередБывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал переход Акселя Витселя из «Зенита» в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».Аксель Витсель: Планирую продолжать играть за сборную БельгииПолузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель поделился мнением о выступлении за сборную Бельгии.День в истории. Эдену Азару – 26 лет!7 января исполняется 26 лет атакующему полузащитник сборной Бельгии по футболу и лондонского «Челси» Эдену Азару.Аксель Витсель: В течение нескольких лет хочу играть в КитаеБывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился мнением о критике в его адрес за решение перейти в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь».«Фиорентина» согласилась продать Калинича в новый клуб Витселя за 45 миллионов евроНападающий «Фиорентины» Никола Калинич близок к переходу в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь». За этот клуб с нового сезона будет выступать бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.Дрис Мертенс: Уверен, Витсель не спал ночами, прежде чем согласился на предложение из КитаяПолузащитник «Наполи» и сборной Бельгии Дрис Мертенс высказался о переходе своего партнера по национальной команде Акселя Витселя из «Зенита» в китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь».Владимир Абрамов: Не кидайте камень в Витселя – человек попал в райВладимир Абрамов: Не кидайте камень в Витселя – человек попал в райСпортивный агент Владимир Абрамов - о трансфере Акселя Витселя в Китай и экономике. Китайской и российской.Кто вместо Витселя? Все, что нужно знать об Андреасе СамарисеКто вместо Витселя? Все, что нужно знать об Андреасе Самарисе«Советский спорт» рассказывает о греческом опорном полузащитнике Самарисе, который, возможно, заменит на берегах Невы бельгийца Витселя.Рэзван Луческу: Не удивлен трансферу Витселя в Китай, «Зенит» сделал экстраординарный ходГлавный тренер греческого «Ксанти» Рэзван Луческу, сын Мирчи Луческу, тренирующего «Зенит», поделился мнением о переходе полузащитника Акселя Витселя из петербургского клуба в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
Главные новости
Хоккей
«Салават Юлаев» – «Спартак». Онлайн
Формула-1
Квят подтвердил, что встречается с дочерью Пике
Футбол
Защитник «Волгаря» Зуйков подписал контракт с «Зенитом»
Футбол
«Анжи» исключил Гаджибекова из заявки на сезон
Теннис
Владимир Камельзон: Бублика жалко, но у нас и так хорошая молодая поросль
Футбол
Александр Бубнов: Трансфер Адриано в «Спартак» можно считать вполне удачным
Футбол
Йоан Молло: Важно, что тренер «Зенита» меня знал и ждал здесь
Футбол
Тен и Дудиев расторгли контракты с «Томью»
Футбол
Тренер Ромуло: Удачи в новом клубе
Футбол
«Славия» расстанется с Сердеровым и продаст его в зарубежный клуб
все новости
Бельгия
Бельгиякалендарьстатистика
Шанхай СИПГ
Шанхай СИПГкалендарьстатистика
Аксель Витсель
Аксель Витсельвсе новости