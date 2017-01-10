Кевин Орис: Витсель подписал смертный приговор своим шансам выступать за сборную Бельгии

Бельгийский форвард японского клуба второго дивизиона «Киото Санга» Кевин Орис считает, что переход Акселя Витселя из «Зенита» в «Шанхай СИПГ» ставит крест на его выступлениях за сборную Бельгии.

«Боюсь, что о Витселе сразу забудут. Китай – это не Россия, он слишком далеко. Думаю, ему будет психологически тяжело из-за уровня чемпионата, и у него будет другой подход к тренировкам. Считаю, что он подписал смертный приговор своим шансам играть за сборную Бельгии. Хотя с точки зрения денег это, конечно, самый лучший вариант», - цитирует Ориса Het Nieuwsblad.

Напомним, о переходе Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» «Зенит» объявил 3 января. По данным Transfermarkt.de, сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Согласно рейтингу The Sun, Витсель стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов в мире.

В петербургском клубе бельгиец играл с сентября 2012 года после перехода из «Бенфики». В составе сине-бело-голубых полузащитник стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Во всех турнирах 27-летний футболист провел за «Зенит» 180 матчей и забил 22 гола.

Ранее Витсель заявил, что хочет и дальше играть за сборную Бельгии.