Кевин Орис: Витсель подписал смертный приговор своим шансам выступать за сборную Бельгии
Бельгийский форвард японского клуба второго
дивизиона «Киото Санга» Кевин Орис
считает, что переход Акселя Витселя из «Зенита» в «Шанхай СИПГ» ставит крест на
его выступлениях за сборную Бельгии.
«Боюсь, что о Витселе сразу забудут. Китай – это не
Россия, он слишком далеко. Думаю, ему будет психологически тяжело из-за уровня
чемпионата, и у него будет другой подход к тренировкам. Считаю, что он подписал
смертный приговор своим шансам играть за сборную Бельгии. Хотя с точки зрения
денег это, конечно, самый лучший вариант», - цитирует Ориса Het
Nieuwsblad.
Напомним, о переходе
Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» «Зенит» объявил 3 января. По данным
Transfermarkt.de, сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Согласно
рейтингу The Sun, Витсель стал одним из самых
высокооплачиваемых футболистов в мире.
В
петербургском клубе бельгиец играл с сентября 2012 года после перехода из
«Бенфики». В составе сине-бело-голубых полузащитник стал чемпионом России,
обладателем Кубка и Суперкубка страны. Во всех турнирах 27-летний футболист
провел за «Зенит» 180 матчей и забил 22 гола.
Ранее
Витсель заявил, что хочет и дальше играть за сборную Бельгии.