Алекс Дзанарди: Для «Мерседеса» было бы идеально пригласить Валентино России

Экс-пилот Формулы-1, паралимпийский чемпион Алекс Дзанарди сказал, что «Мерседес» мог пригласить на место основного пилота Валентино Росси - семикратного чемпиона MotoGP.

«На мой взгляд, приглашение Валентино является самым логичным вариантом. Это было бы идеально, поскольку его переход привлек бы дополнительное внимание к Ф-1. Вы только представьте, какую огласку в СМИ получила бы победа Росси за рулём машины «Мерседес», - цитирует Дзанарди Autosport.

Отметим, что контракт Росси с «Ямахой», действующий в соревнованиям по мотогонка, рассчитан до конца 2018 года.