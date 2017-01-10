Алекс Дзанарди: Для «Мерседеса» было бы идеально пригласить Валентино России
Экс-пилот Формулы-1, паралимпийский чемпион Алекс
Дзанарди сказал, что «Мерседес» мог пригласить на место основного пилота
Валентино Росси - семикратного чемпиона MotoGP.
«На мой взгляд, приглашение Валентино является
самым логичным вариантом. Это было бы идеально, поскольку его переход привлек
бы дополнительное внимание к Ф-1. Вы только представьте, какую огласку в СМИ
получила бы победа Росси за рулём машины «Мерседес», - цитирует Дзанарди Autosport.
Отметим, что контракт Росси с «Ямахой», действующий
в соревнованиям по мотогонка, рассчитан до конца 2018 года.
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