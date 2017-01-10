Даниил Квят: Задача «Торо Россо» – набрать больше очков, чем в прошлом сезоне

Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о задачах на новый сезон.

«Мы уже готовимся к новому сезону, с физической точки зрения. Уже в декабре, когда было свободное время, мы использовали его, чтобы подготовиться к интенсивным тренировкам в январе и феврале – у меня будет много работы. Скоро поедем на базу, как только будет больше информации о новой машине – как только инженер «свистнет», сразу поедем.



«Торо Россо» уже несколько лет заканчивает кубок конструкторов примерно на одной позиции, поэтому наша задача оказаться выше, набрать больше очков. Предугадывать наши результаты пока сложно, особенно когда такие изменения в правилах. У всех нас есть надежды в связи с новым регламентом. Нужно запастись терпением» - сказал Квят в эфире «Спорт FM».

В прошлом сезоне Даниил Квят занял 14-е место в чемпионате, набрав 25 очков.