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Сергей Зуйков: Хочу стать игроком основы «Зенита»

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Защитник «Зенита» Сергей Зуйков поделился мнением о переходе в петербургский клуб.

– Когда узнали об интересе к себе в Петербурге? 
– В конце первой части сезона. Связались представители «Зенита», договорились о встрече. Сначала всерьез не воспринял этот вариант. Но после того, как пообщался, понял, что интерес клуба ко мне действительно есть, и принял решение перейти в «Зенит».

— Как прошло первое знакомство с клубом? 
– Все решалось буквально в последние дни прошедшего года. Подписал бумаги, оставались некоторые нюансы. Я уже успел познакомиться с ребятами и прошел медобследование. Впечатления от «Зенита» сейчас самые положительные!

— Чего ожидаете от нового этапа своей карьеры? 
– Для меня это, конечно, новый вызов. После ФНЛ хочется закрепиться в новом клубе. Еду с командой в Дубай на сборы, очень хочу себя проявить и стать игроком основного состава.

– Успели уже пообщаться с главным тренером?
– Пока нет. Только с новыми партнерами, - передает слова Зуйкова официальный сайт «Зенита».

«Молло? Парень из «Крыльев», да?» Как игроки «Зенита» оценивают трансферы клуба

Напомним, Сергей Зуйков подписал контракт с «Зенитом» на 3,5 года.

Зуйков является воспитанником «Локомотива», он выступал за «Волгарь» с зимы 2013 года. В сезоне-2016/17 23-летний защитник провел в ФНЛ 19 матчей и забил пять мячей с пенальти.

Астраханский клуб после осенней части ФНЛ идет на 17-м месте, имея в активе 26 очков.

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