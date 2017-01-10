Йоан Молло: Под моим номером играл Гарай? Готов показывать такую же хорошую игру
Полузащитник «Зенита»
Йоан Молло рассказал, под каким номером он будет выступать за петербургский
клуб.
- Я уже выбрал себе игровой номер. 24. Под ним играл Гарай, вице-чемпион мира, и от меня будут ждать такой же отличной игры? Это хорошая возможность для меня, и я к этому готов, - приводит слова Молло официальный сайт «Зенита».
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Напомним,
Молло перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов». Контракт полузащитника рассчитан
на 3,5 года.
В
сезоне-2016/17 игрок провел 13 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и
отдал четыре голевые передачи. В «Крылья» Молло перешел летом 2016 года, его
контракт с самарцами действовал до 30 июня 2019 года. По данным
Trasnfermarkt.de, трансферная стоимость француза составляет 3,5 миллиона евро.
Эсекиэль Гарай выступал за «Зенит» с 2014 по 2016 год. За петербургский клуб защитник сборной Аргентины провел 72 матча во всех турнирах и забил в них 3 мяча. В сентябре аргентинец подписал контракт с «Валенсией».
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