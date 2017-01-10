Йоан Молло: Под моим номером играл Гарай? Готов показывать такую же хорошую игру

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло рассказал, под каким номером он будет выступать за петербургский клуб.

- Я уже выбрал себе игровой номер. 24. Под ним играл Гарай, вице-чемпион мира, и от меня будут ждать такой же отличной игры? Это хорошая возможность для меня, и я к этому готов, - приводит слова Молло официальный сайт «Зенита».

«Подсознательно я философ». Почему Молло – самый необычный новичок «Зенита»

Напомним, Молло перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов». Контракт полузащитника рассчитан на 3,5 года.

В сезоне-2016/17 игрок провел 13 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. В «Крылья» Молло перешел летом 2016 года, его контракт с самарцами действовал до 30 июня 2019 года. По данным Trasnfermarkt.de, трансферная стоимость француза составляет 3,5 миллиона евро.

Эсекиэль Гарай выступал за «Зенит» с 2014 по 2016 год. За петербургский клуб защитник сборной Аргентины провел 72 матча во всех турнирах и забил в них 3 мяча. В сентябре аргентинец подписал контракт с «Валенсией».

«Молло? Парень из «Крыльев», да?» Как игроки «Зенита» оценивают трансферы клуба

Таблица трансферов РФПЛ