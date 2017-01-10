Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кербер6:7, 2:6Касаткина
Хоккей  Трактор2 : 2Торпедо
Футбол  Наполи- : -Специя
Хоккей  Куньлунь1 : 2Витязь
Хоккей  Салават Юлаев4 : 3Спартак
Футбол  Атлетико- : -Лас-Пальмас
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Йоан Молло: Под моим номером играл Гарай? Готов показывать такую же хорошую игру

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло рассказал, под каким номером он будет выступать за петербургский клуб.

- Я уже выбрал себе игровой номер. 24. Под ним играл Гарай, вице-чемпион мира, и от меня будут ждать такой же отличной игры? Это хорошая возможность для меня, и я к этому готов, - приводит слова Молло официальный сайт «Зенита».

«Подсознательно я философ». Почему Молло – самый необычный новичок «Зенита» 

Напомним, Молло перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов». Контракт полузащитника рассчитан на 3,5 года.

В сезоне-2016/17 игрок провел 13 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. В «Крылья» Молло перешел летом 2016 года, его контракт с самарцами действовал до 30 июня 2019 года. По данным Trasnfermarkt.de, трансферная стоимость француза составляет 3,5 миллиона евро.

Эсекиэль Гарай выступал за «Зенит» с 2014 по 2016 год. За петербургский клуб защитник сборной Аргентины провел 72 матча во всех турнирах и забил в них 3 мяча. В сентябре аргентинец подписал контракт с «Валенсией».

«Молло? Парень из «Крыльев», да?» Как игроки «Зенита» оценивают трансферы клуба 

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Филипп Будковский: Конечно, хотел бы попробовать свои силы в «Зените»Нападающий «Анжи» Филипп Будковский сказал, что начнет готовиться к сезону вместе с командой. Также он отметил, что не отказался бы от перехода в «Зенит».«Молло? Парень из «Крыльев», да?» Как игроки «Зенита» оценивают трансферы клуба«Молло? Парень из «Крыльев», да?» Как игроки «Зенита» оценивают трансферы клубаПереход Молло, экс-помощник Спаллетти – в «Уфе», иностранцы Луческу здоровы: последний день «Зенита» перед вылетом на сбор в ОАЭ.Юрий Газзаев: У Зуйкова есть качества, которые помогут закрепиться в «Зените»Главный тренер астраханского «Волгаря» Юрий Газзаев в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге поделился мнением о переходе Сергея Зуйкова в «Зенит».Сергей Зуйков: Хочу стать игроком основы «Зенита»Защитник «Зенита» Сергей Зуйков поделился мнением о переходе в петербургский клуб.Защитник «Волгаря» Зуйков подписал контракт с «Зенитом»Защитник Сергей Зуйков перешел из «Волагря» в «Зенит», сообщает официальный сайт петербургского клуба.Сергей Семак: Опыт накоплен. Хочется применитьСергей Семак: Опыт накоплен. Хочется применитьСпортивный директор «Уфы» Ильдус Биглов представил игрокам нового главного тренера Сергея Семака, после чего он ответил на наши вопросы.Виталий Шашков: Молло никогда не скрывал, что «Крылья» для него – ступень в футбольной карьереГенеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал трансфер полузащитника Йоана Молло из самарского клуба в «Зенит». Напомним, сегодня французский футболист подписал контракт с питерской командой на 3,5 года.Йоан Молло: Важно, что тренер «Зенита» меня знал и ждал здесьНовичок «Зенита» Йоан Молло поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.Молло перешел в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛМолло перешел в «Зенит». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Молло подписал контракт с «Зенитом» на 3,5 года«Зенит» подтвердил переход полузащитника «Крыльев Советов» Йоана Молло .Евгений Ловчев: Возмущен тем, что Кокорин предстал в футболке с изображением наркодельцаОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев заявил, что возмущен тем, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин опубликовал свое фото в футболке с изображением наркодельца Пабло Эскобара.Василий Кульков: Молло усилит «Зенит», но он не будет в одиночку тянуть команду к чемпионствуБывший защитник сборной России Василий Кульков прокомментировал переход полузащитника «Крыльев Советов» Йоана Молло в «Зенит».Роберт Мак: «Зенит» хочет попасть в финал Лиги Европы, но главная задача – стать чемпионами РоссииПолузащитник «Зенита» Роберт Мак рассказал о целях на вторую часть чемпионата, новичках команды и сопернике по 1/16 Лиги Европы.Доменико Кришито: «Зенит» хочет стать чемпионом России, Лига Европы тоже важный для нас турнирЗащитник «Зенита» Доменико Кришито рассказал о целях на вторую часть чемпионата и новичках команды.Сергей Кривохарченко: Кокорин выступил в поддержку Романа Еременко!Комментатор телеканала «Матч ТВ» Сергей Кривохарченко – о фотографии форварда «Зенита» и сборной России Александра Кокорина в футболке колумбийского наркобарона Пабло Эскобара.Дмитрий Шнякин: Приличные самарские покупки у «Зенита», но каков теперь удел «Крыльев»?Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин высказался о покупках «Зенита». Напомним, совсем недавно питерский клуб приобрел у «Крыльев Советов» защитника Ибрагима Цаллагова и полузащитника Йоана Молло.Жулиано: Молло поможет нам выиграть чемпионат и дойти как можно дальше в Лиге ЕвропыПолузащитник «Зенита» Жулиано поделился мнением о новичке команды Йоане Молло и трансфере Акселя Витселя в Китай.«Подсознательно я философ». Почему Молло – самый необычный новичок «Зенита»«Подсознательно я философ». Почему Молло – самый необычный новичок «Зенита»Добрый, самовлюбленный, любознательный – «Советский спорт» рассказывает о человеческих качествах новичка «Зенита» Йоана Молло.Александр Бубнов: Молло – универсал очень высокого уровня, он составит серьезную конкуренцию ШатовуФутбольный эксперт Александр Бубнов высказался о последних трансферах «Зенита». Напомним, недавно питерскую команду пополнили два игрока «Крыльев Советов» - Йоан Молло и Ибрагим Цаллагов. Также команду покинул полузащитник Аксель Витсель, который переехал в чемпионат Китая.Жозе Маурисио: Не верил, что Витсель перейдет в КитайПолузащитник «Зенита» Жозе Маурисио поделился ожиданиями от матчей с «Андерлехтом» в Лиге Европы и рассказал о новичке команды Эрнани и уходе Акселя Витселя в китайский клуб.
Главные новости
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Спартак», Капризов сделал дубль
MMA
Нурмагомедов номинирован на награду лучшему международному бойцу года
Футбол
Защитник «Ливерпуля» Сахо готов перейти в московский «Спартак»
Футбол
Луис Адриано вылетел в Москву и завтра пройдет медобследование в «Спартаке»
Футбол
Жена Владимира Перетурина: Врачи пытались поставить мужа на ноги, но все впустую
Футбол
Юрий Семин: «Локомотив» дал возможность некоторым игрокам найти себе новые клубы
Футбол
Белорусская федерация футбола: Карпин в сборной – это утка
Футбол
Сергей Зуйков: Хочу стать игроком основы «Зенита»
Формула-1
Квят подтвердил, что встречается с дочерью Пике
Футбол
Защитник «Волгаря» Зуйков подписал контракт с «Зенитом»
все новости
Крылья Советов
Крылья Советовкалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Эсекиэль Гарай
Эсекиэль Гарайвсе новости
Йоан Молло
Йоан Молловсе новости