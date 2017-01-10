Юрий Газзаев: У Зуйкова есть качества, которые помогут закрепиться в «Зените»

Главный тренер астраханского «Волгаря» Юрий Газзаев в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге поделился мнением о переходе Сергея Зуйкова в «Зенит».

– Мы созвонились, я пожелал Сергею удачи. Зуйков – перспективный защитник, ему только 23 года. У него есть качества, которые помогут закрепиться в «Зените». Приятно, когда такие клубы обращают внимание на футболистов из низшей лиги, команды здесь работают как раз для этого. Мы рады переходу, это бонус для «Волгаря», - рассказал Газзаев корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, Сергей Зуйков подписал контракт с «Зенитом» на 3,5 года.

Зуйков является воспитанником «Локомотива», он выступал за «Волгарь» с зимы 2013 года. В сезоне-2016/17 23-летний защитник провел в ФНЛ 19 матчей и забил пять мячей с пенальти.

Астраханский клуб после осенней части ФНЛ идет на 17-м месте, имея в активе 26 очков.

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