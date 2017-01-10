Владимир Перетурин: Кокорину и Мамаеву нужно платить 50 000 рублей в месяц
Спортивный комментатор, экс-ведущий программы «Футбольное
обозрение» Владимир Перетурин прокомментировал скандальную вечеринку Александра
Кокорина и Павла Мамаев в Монте-Карло после Евро-2016. Он считает, что в России
футболисты получают слишком высокие зарплаты.
- Конечно, при таких деньгах, которые им платят,
они совсем одурели! Для них оправданная зарплата – 50 тысяч рублей в месяц,
среднего уровня футболисты – за что им такие деньги платить? Все, что могу им
сказать: «Ребята, займитесь футболом!» Мне кажется, что иностранные футболисты
не позволили бы себе такой распущенности.
– Как вы в
целом оцениваете российский футбол?
– Играют плохо, тренеров нормальных нет. К тому же практика приглашения иностранцев на посты главных тренеров нашей сборной недопустима, они не могут тренировать россиян, у нас слишком разные менталитеты, - цитирует Перетурина «Собеседник».
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