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Владимир Перетурин: Кокорину и Мамаеву нужно платить 50 000 рублей в месяц

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Спортивный комментатор, экс-ведущий программы «Футбольное обозрение» Владимир Перетурин прокомментировал скандальную вечеринку Александра Кокорина и Павла Мамаев в Монте-Карло после Евро-2016. Он считает, что в России футболисты получают слишком высокие зарплаты.

- Конечно, при таких деньгах, которые им платят, они совсем одурели! Для них оправданная зарплата – 50 тысяч рублей в месяц, среднего уровня футболисты – за что им такие деньги платить? Все, что могу им сказать: «Ребята, займитесь футболом!» Мне кажется, что иностранные футболисты не позволили бы себе такой распущенности.

 – Как вы в целом оцениваете российский футбол?
– Играют плохо, тренеров нормальных нет. К тому же практика приглашения иностранцев на посты главных тренеров нашей сборной недопустима, они не могут тренировать россиян, у нас слишком разные менталитеты, - цитирует Перетурина «Собеседник».

Кокорин и Пабло Эскобар. Очередная выходка нападающего

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