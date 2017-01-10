Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кербер6:7, 2:6Касаткина
Хоккей  Трактор2 : 2Торпедо
Футбол  Наполи- : -Специя
Хоккей  Куньлунь1 : 2Витязь
Хоккей  Салават Юлаев4 : 3Спартак
Футбол  Атлетико- : -Лас-Пальмас
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Белорусская федерация футбола: Карпин в сборной – это утка

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Руководитель пресс-службы Белорусской федерации футбола (АБФФ) Александр Алейник опроверг информацию о том, что бывший главный тренер «Спартака» и «Мальорки» Валерий Карпин может возглавить национальную сборную страны.

«Эта новость не соответствует действительности. Мы знаем о таком тренере, но никто от нас на него не выходил, это утка», – сказал Алейник.

Информацию о том, что Карпину предложили возглавить сборную Белоруссии, распространила накануне Tribuna.com.

Немец Бернд Шустер называется другим кандидатом на пост главного тренера сборной Белоруссии.

В четырех матчах отборочного турнира чемпионата мира Белоруссия набрала два очка и занимает пятое место в группе A.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Карпин прокомментировал информацию о возможном приходе в сборную БелоруссииБывший наставник московского «Спартака» Валерий Карпин - о возможной работе со сборной Белоруссии. Напомним, ранее сообщалось, что представители российского специалиста предложили в АБФФ своего клиента на пост главного тренера.Карпин может возглавить сборную БелоруссииСогласно информации издания By.tribuna.com, представители бывшего наставника московского «Спартака» Валерия Карпина предложили в АБФФ своего клиента на пост главного тренера сборной Белоруссии.«Они предложили мне политубежище...». Экс-тренер «Спартака» о работе в Исландии«Они предложили мне политубежище...». Экс-тренер «Спартака» о работе в ИсландииИван Варламов, много лет работавший помощником Константина Бескова, вспоминает, как поехал тренировать в Исландию.Дрим-тим «Матч ТВ»: Карпин, Широков, Булыкин и другиеДрим-тим «Матч ТВ»: Карпин, Широков, Булыкин и другиеЕще недавно считалось, что в России нет и быть не может профессионалов, способных интересно рассказывать о футболе.Валерий Карпин: К Эменике, как и ко всем африканским футболистам, нужен тренерский подходЭксперт телеканала «Матч ТВ» Валерий Карпин поделился мнением о возможном возвращении в московский «Спартак» форварда Эммануэля Эменике.Федор Кудряшов: Карпин – действительно хороший тренер, но у каждого могут быть свои обидыЗащитник «Ростова» Федор Кудряшов рассказал о своей игре в «Спартаке» под руководством Валерия Карпина.От Мамаева до Роналду. Певцы мирового футбола (видео)От Мамаева до Роналду. Певцы мирового футбола (видео)«Советский спорт» вспоминает, кто еще из мира футбола демонстрировал свои творческие способности.Эмин Махмудов: Благодарен Карпину, что позвал в «Спартак»…Эмин Махмудов: Благодарен Карпину, что позвал в «Спартак»…Полузащитник «Боавишты» Эмин Махмудов рассказал о смене гражданства, переезде в Португалию, проблемах с тренером и спартаковском прошлом.Валерий Карпин: После ЧМ-2002 мог перейти в «Барселону», но не сложилосьБывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин рассказал о том, что 14 лет назад он мог стать игроком «Барселоны».Максим Калиниченко: Если «Спартак» станет чемпионом, победу отметит полмираМаксим Калиниченко: Если «Спартак» станет чемпионом, победу отметит полмираЭкс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко дал большое интервью «Советскому спорту».Валерий Карпин: Не поддерживаю распространение слухов о себе – работал и продолжаю работать на «Матч ТВ»Эксперт «Матч ТВ» Валерий Карпин опроверг информацию о том, что у него истек срок контракта с каналом и он не намерен его продлевать.Василий Уткин: Насколько я знаю, у Карпина закончился контракт с «Матч ТВ» и он не намерен его продлеватьОбозреватель «Советского спорта» Василий Уткин – о возможном уходе Валерия Карпина с телеканала «Матч ТВ».Валерий Карпин: До сих пор не понимаю, в какой футбол играет «Спартак»Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал лидерство красно-белых в чемпионате России.Валерий Карпин: Селихов – главное открытие сезонаБывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин назвал открытием сезона голкипера Александра Селихова.Валерий Карпин: Смолову надо ехать в Европу, а не в «Спартак»Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин заявил, что нападающему «Краснодара» Федору Смолову нужно переходить в европейский клуб.Валерий Карпин: Можно лишь восхититься игроками и тренерами «Ростова»Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин полагает, что футболисты «Ростова» совершили чудо, получив путевку в весеннюю стадию Лиги Европы.Валерий Карпин: Не знаю, почему ЦСКА объявил об отставке Слуцкого до матча с «Тоттенхэмом»Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал заявление ЦСКА об отставке Леонида Слуцкого.Хацкевич уволен с поста главного тренера сборной БелоруссииГлавный тренер сборной Белоруссии по футболу Александр Хацкевич отправлен в отставку.Карпин сравнил Месси и РоналдуЭксперт телеканала «Матч ТВ» Валерий Карпин выразил мнение, что форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси превосходит во всех аспектах игры нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.Валерий Карпин: Если Слуцкий не мотивирован, не вижу смысла в продолжении его работы с ЦСКАЭкс-главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал информацию о возможном уходе Леонида Слуцкого с поста главного тренера ЦСКА.
Главные новости
Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Спартак», Капризов сделал дубль
MMA
Нурмагомедов номинирован на награду лучшему международному бойцу года
Футбол
Защитник «Ливерпуля» Сахо готов перейти в московский «Спартак»
Футбол
Луис Адриано вылетел в Москву и завтра пройдет медобследование в «Спартаке»
Футбол
Жена Владимира Перетурина: Врачи пытались поставить мужа на ноги, но все впустую
Футбол
Юрий Семин: «Локомотив» дал возможность некоторым игрокам найти себе новые клубы
Футбол
Белорусская федерация футбола: Карпин в сборной – это утка
Футбол
Сергей Зуйков: Хочу стать игроком основы «Зенита»
Формула-1
Квят подтвердил, что встречается с дочерью Пике
Футбол
Защитник «Волгаря» Зуйков подписал контракт с «Зенитом»
все новости
Белоруссия
Белоруссиякалендарьстатистика
Валерий Карпин
Валерий Карпинвсе новости