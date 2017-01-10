Белорусская федерация футбола: Карпин в сборной – это утка
Руководитель пресс-службы
Белорусской федерации футбола (АБФФ) Александр Алейник опроверг информацию о
том, что бывший главный тренер «Спартака» и «Мальорки» Валерий Карпин может
возглавить национальную сборную страны.
«Эта новость не соответствует действительности. Мы знаем о таком тренере, но никто от нас на него не выходил, это утка», – сказал Алейник.
Информацию о том, что Карпину предложили возглавить сборную Белоруссии, распространила накануне Tribuna.com.
Немец Бернд Шустер называется другим кандидатом на пост главного тренера сборной Белоруссии.
В четырех матчах отборочного турнира чемпионата мира Белоруссия набрала два очка и занимает пятое место в группе A.
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