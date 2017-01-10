Азмун присоединился к «Ростову» на первом сборе
Нападающий «Ростова» Сердар Азмун прибыл на сбор в Абу-Даби, где «Ростов» находится с 6 января.
Вечером форвард провел тренировку в спортивном зале. Остальные футболисты провели утреннее занятие на поле, а вечером у желто-синих было свободное время.
Сбор «Ростова» в ОАЭ продлится до 20 января.
Смотрите, кто приехал!— Football Club Rostov (@rostovfc) 10 января 2017 г.
Прямо сейчас Сердар Азмун проводит занятие в тренажерном зале под руководством тренера по физической подготовке. pic.twitter.com/gcktoqlwc9
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