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Азмун присоединился к «Ростову» на первом сборе

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Ростова» Сердар Азмун прибыл на сбор в Абу-Даби, где «Ростов» находится с 6 января.

Вечером форвард провел тренировку в спортивном зале. Остальные футболисты провели утреннее занятие на поле, а вечером у желто-синих было свободное время.

Сбор «Ростова» в ОАЭ продлится до 20 января.

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