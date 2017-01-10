Юрий Семин: «Локомотив» дал возможность некоторым игрокам найти себе новые клубы

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин объяснил, почему некоторые игроки его команды не отправились на зимний сбор в Испанию.

Ранее сообщалось, что вместе со столичным клубом на сбор не полетели два нападающих (Петар Шкулетич и Эзекиэль Хенти), а также полузащитник Александр Самедов и защитник Роман Шишкин.



«Причина простая – они не имели игровой практики. Мы дали им возможность найти себе новые клубы, где у них будет больше игрового времени, тем более некоторые из них претендуют на попадание в национальные сборные. Им надо играть, им нельзя сидеть. Я не могу им гарантировать стабильное место в составе, но это игроки сложившиеся, которые должны найти себе команды, где у них будет возможность играть. Вполне возможно, что кто-то из названных игроков не покинет команду, все может быть», – приводит слова специалиста ТАСС.

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