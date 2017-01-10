Агент Милевского: Артем сыграет за «Тосно» в РФПЛ, после чего у него останется два-три года на Азию
Агент форварда «Тосно» Артема Милевского
Александр Панков рассказал о планах своего подопечного.
- Миллион евро для Милевского это много
или мало?
— С его стилем жизни — мало. Но те годы, когда он
зарабатывал большие деньги — в прошлом. Однако мы стремимся к большему! Артему
32. Один хороший переход у него точно будет. Ждем выхода «Тосно» в
премьер-лигу. Он сыграет в высшей лиге, после чего у него останется два-три
года на Азию.
— На Китай нереально выйти?
— Сложно. Взгляните на динамику и уровень трансферов.
Можно пробовать Южную Корею, Малайзию. В свое время мы пытались выйти на Австралию,
Америку, но не срослось, - цитирует Панкова «Динамо Киев от Шурика».
В текущем сезоне 31-летний Артем Милевский провел
восемь матчей за «Тосно», в его активе одна голевая передача.