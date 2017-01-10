Агент Милевского: Артем сыграет за «Тосно» в РФПЛ, после чего у него останется два-три года на Азию

Агент форварда «Тосно» Артема Милевского Александр Панков рассказал о планах своего подопечного.

- Миллион евро для Милевского это много или мало?

— С его стилем жизни — мало. Но те годы, когда он зарабатывал большие деньги — в прошлом. Однако мы стремимся к большему! Артему 32. Один хороший переход у него точно будет. Ждем выхода «Тосно» в премьер-лигу. Он сыграет в высшей лиге, после чего у него останется два-три года на Азию.

— На Китай нереально выйти?

— Сложно. Взгляните на динамику и уровень трансферов. Можно пробовать Южную Корею, Малайзию. В свое время мы пытались выйти на Австралию, Америку, но не срослось, - цитирует Панкова «Динамо Киев от Шурика».

В текущем сезоне 31-летний Артем Милевский провел восемь матчей за «Тосно», в его активе одна голевая передача.