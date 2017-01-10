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Сергей Шишкарев: Группа на ЧМ у нас проходная, а дальше будет легче

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев перед чемпионатом мира во Франции оценил расклад сил в группе A, в которой сыграет сборная России.

«У нас достаточно опытная команда с точки зрения опыта и амбиций. Игроки выступают за ведущие европейские клубы, за российские, и они истосковались по победам.

Группа вполне проходная, она по силам нам. Настроиться нужно на все матчи, вполне по силам попасть в четверку, а дальше будет только легче», – приводит «Р-Спорт» слова Шишкарева.

В среду утром сборная России отправится в Нант, где будет проводить матчи группового этапа турнира.

Напомним, Россия сыграет в группе A с Японией (12 января), Норвегией (14 января), Польшей (16 января), Францией (17 января) и Бразилией (19 января).

Ранее перед сборной России была поставлена задача – попасть в четверку сильнейших на турнире. 

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