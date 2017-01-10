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Генеральный менеджер Virtus.pro: Оцениваю выступление на «мейджоре» как удовлетворительное

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Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин в своем блоге подвел итоги выступления команды по Dota 2 на прошедших турнирах.

«Как уже рассказал Lil в своём недавнем большом интервью, в конце лета прошлого года перед новым составом была поставлена одна основная задача – нащупать игровые связи и взаимодействия, понять, как наиболее эффективно использовать сильные стороны каждого из игроков, набить первые шишки. Мы не требовали от ребят сразу что-то выигрывать, громко заявлять о себе. С этой задачей коллектив справился блестяще – в сентябре и октябре команда много тренировалась, прошла отбор на BTS и «Дримлигу», затем была успешная квалификация в Бостон и долгая поездка в США, первая часть которой завершилась победой на The Summit VI. В Бостон мы приехали фаворитами, и было очевидно, что этот статус на нас давил — это абсолютно нормальное положение вещей. Я оцениваю выступление на «мейджоре» как удовлетворительное – мы прошли через сложнейшую квалификацию, уверенно выиграли группу, побеждали те команды, которые надо было обыгрывать, но споткнулись о сверхмотивированных EG. Вот несколько основных причин, по которым нам не удалось продвинуться дальше: 

Успехи перед турниром. Когда у тебя идёт игра, ты не склонен менять стратегию, и это был именно наш случай. Мы знали, что нужно наигрывать новые сочетания, и делали это, но основной упор был сделан именно на наших ключевых наработках. 

Схема турнира. На мой взгляд, single-elimination – отличный формат, но при условии, что игры в группе имеют какое-то значение. Те же EG провалили групповой этап, заперлись в практис-руме на 2 дня и вышли на игру с нами с новыми наработками. Single-elimination работает отлично, когда из группы с 4 участниками выходят 2 сильнейшие команды, а не все подряд. 

Турнир в Малайзии прошёл по схожей схеме с поправкой на новый патч – мы достойно выступили на первом этапе, но в игре с DC всё решили отдельные моменты, и они оказались сильнее. Как и в случае с игрой против EG в Бостоне, обе карты мы могли и должны были выигрывать, и это то, что вселяет в меня уверенность в предстоящем успехе. Мы хорошо понимаем причины этих поражений, ребята реагируют на них как на временные трудности и понимают, что нужно сделать, чтобы избежать подобных ситуаций в дальнейшем. Это те самые шишки, которые нам нужно было набить, именно об этом говорил Solo в своём интервью нашему YouTube-каналу. 

Через пару дней ребята вернутся в Москву, перед Dota Pit мы соберёмся на небольшой буткэмп, а после Хорватии у команды будет короткий перерыв и шанс провести время дома. На следующей неделе я опубликую обещанные в прошлом материале детали о наших планах на 2017 год, поделюсь деталями о составе по League ofLegends и том, как шли переговоры командой по CS:GO о беспрецедентном 4-летнем соглашении, которое мы подписали в конце декабря».

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