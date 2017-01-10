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Жена Владимира Перетурина: Врачи пытались поставить мужа на ноги, но все впустую

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Спортивный комментатор, экс-ведущий программы «Футбольное обозрение» Владимир Перетурин перенес два инсульта и прикован к постели. О состоянии здоровья Перетурина рассказала его жена Ольга.

– Я не знаю, что привело к этим инсультам: Володя полжизни занимался спортом, никогда не курил, не пил. После первого инсульта были тяжелые последствия: пропала речь, серьезно нарушилась координация движений, но у него было огромное стремление вернуться к жизни, он осознавал свой дефект и боролся с ним, поэтому восстановился и вернулся в эфир. В то время на телевидении руководил Борис Березовский и, узнав, что у мужа случился инсульт, подключил лучших врачей, определил его в элитную больницу, а потом в санаторий для реабилитации. Как бы ни относились к личности Бориса Абрамовича, для нашей семьи он сделал очень много хорошего. А когда у Володи случился повторный инсульт, его увезли в обычную больницу, и то не сразу, сначала врачи скорой вообще отказывались его госпитализировать, так как не верили, что это инсульт.

Потом один молодой доктор взял на себя ответственность и отвез Володю в больницу, но все равно время уже было потеряно. Потом мы прибегли к платной медицине, потратили все деньги на неврологов и реабилитологов, но так как у него было глубокое поражение лобных долей, то восстановиться ему не удалось. Одно время к нам на дом приходил врач, который занимался с ним, пытался поставить мужа на ноги, но все впустую. Сказывается еще и то, что муж не до конца осознает всю тяжесть ситуации. С одной стороны, может, это и хорошо, но с другой – он вначале говорил сыну: «Позвони на телевидение, пусть вышлют за мной машину, у меня же скоро эфир». Это, наверное, мешало ему встать на ноги, не было такого рвения, как при первом инсульте.

 – Сейчас какие прогнозы врачи дают?
– Да никаких! Смириться и жить! У Володи нет возможности даже в санаторий поехать, туда берут только ходячих», - цитирует Ольгу Перетурину «Собеседник».

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