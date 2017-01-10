Витиньо будет выступать за ЦСКА под 20-м номером

Бразильский нападающий Витиньо, вернувшийся в ЦСКА после двух лет в аренды, выбрал себе 20 номер. Об этом сообщает официальный сайт армейцев.

«Нападающий Витиньо, который после завершения срока аренды в «Интернасьонале» вернулся в армейский клуб, выбрал для выступлений за ПФК ЦСКА номер 20», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Витиньо будет работать с командой с первого дня сборов в Кампоаморе, которые стартуют 10 января.

Напомним, что последние два сезона 23-летний Витиньо провел на правах аренды в бразильском «Интернасьонале». В минувшем сезоне он в 28 матчах чемпионата Бразилии забил 8 мячей и сделал четыре результативные передачи.

В ЦСКА Витиньо перешел в 2013 году. За армейцев нападающий провел 24 матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.