Агент Дедечко: После ухода из «СКА-Хабаровска» Денис желает покинуть Россию

Агент бывшего полузащитника «СКА-Хабаровска» Дениса Дедечко Александр Панков сказал, что его клиент не планирует продолжать карьеру в России.

— У Дениса Дедечко истек контракт со «СКА-Хабаровск». Какие варианты актуальны?

— Конкретика есть с российскими клубами, но Денис желает сменить страну. Мы прорабатываем варианты в Греции, рассматриваем топ-команду Кипра и несколько коллективов Израиля. Как только и здесь появится конкретика, мы вступим в фазу переговоров. Дедечко был основным игроком в Хабаровске, провел отличные игры со «Спартаком» и «Рубином» в Кубке России. На него спрос большой, вопрос в том, чтобы найти ему максимально сильную команду.

В текущем сезоне 29-летний Денис Дедечко провел 20 матчей за «СКА-Хабаровск» и забил один мяч при двух голевых передачах.

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