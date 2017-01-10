Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Кербер6:7, 2:6Касаткина
Хоккей  Трактор2 : 2Торпедо
Футбол  Наполи- : -Специя
Хоккей  Куньлунь1 : 2Витязь
Хоккей  Салават Юлаев4 : 3Спартак
Футбол  Атлетико- : -Лас-Пальмас
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Карло Анчелотти: «Бавария» не будет продавать Бадштубера

Источник:  Sky SportsКомментарии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал слухи о том, что защитник Хольгер Бадштубер может покинуть немецкую команду.

- Я сказал, что если он хочет уйти ради игровой практики, то мы готовы отдать его в аренду на шесть месяцев. Мы можем обсудить это с Хольгером. Но нет никаких шансов, что он будет продан. В «Баварии» хотели бы продлить контракт с Бадштубером. Если он хочет играть, то уйдет в аренду, - передает слова Анчелотти Sky Sports.

Напомним, по информации Sport Bild, 27-летний защитник «Баварии» может продолжить карьеру в «Гамбурге».

Отметим, что в текущем чемпионате Германии Хольгер отыграл за «Баварию» только 28 минут.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Лучший бомбардир второй бундеслиги переходит в «Шальке»Форвард «Нюрнберга» Гвидо Бургшталлер продолжит карьеру в «Шальке». Клубы договорились о переходе 27-летнего австрийца, который присоединится к команде после медицинского обследования. О деталях контракт пока не сообщается.Мюллер в тумане. Почему чемпион мира может стать лишним в команде АнчелоттиМюллер в тумане. Почему чемпион мира может стать лишним в команде Анчелотти«Советский спорт» рассказывает о том, как игрок, за которого «Манчестер Юнайтед» предлагал 120 млн евро, потерял место в основе «Баварии».Болельщики дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» признаны ФИФА лучшими болельщиками годаВ Цюрихе (Швейцария) проходит церемония FIFA Football Awards. Лучшими болельщиками года были признаны болельщики дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля».Нападающий сборной Франции Нтеп перешел из «Ренна» в «Вольфсбург»«Вольфсбург» объявил о покупке у «Ренна» 24-летнего нападающего Поля-Жоржа Нтепа.Звездан Мисимович объявил о завершении карьерыБывший полузащитник «Баварии», «Вольфсбурга», московского «Динамо» и сборной Боснии и Герцеговины Звездан Мисимович объявил о завершении карьеры игрока.Карло Анчелотти: Надеюсь, Алькантара восстановится к играм с «Арсеналом», а Коман возобновил тренировки с командойГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о ходе подготовки команды ко второму кругу чемпионата Германии.Тиаго Алькантара выбыл на три-четыре неделиПолузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара получил травму правого бедра и покинул сбор команды в Дохе. По словам главного тренера чемпионов Германии Карло Анчелотти, 25-летний испанец пропустит от трех до четырех недель.Агент: Информация о продаже «Байером» Эрнандеса за 25 млн евро лживаЭдуардо Эрнандес, агент нападающего «Байера» Хавьера Эрнандеса, опроверг данные, что немецкий клуб планирует продать футболиста.Дортмундская «Боруссия» предложит за Смолова 10 миллионов евроПо информации немецкого таблоида Bild, дортмундская «Боруссия» планирует сделать «Краснодару» предметное предложение о переходе нападающего сборной России Федора Смолова.«РБ Лейпциг» не планирует продавать Форсберга «Ливерпулю»Руководство немецкого клуба «РБ Лейпциг» не собирается расставаться с полузащитником сборной Швеции Эмилем Форсбергом.Агент Левандовски: Роберт мог зарабатывать в Китае больше 40 миллионов евро в годАгент нападающего «Баварии» Роберта Левандовски Цезарий Кухарски рассказа, что его подопечный мог получать более 40 миллионов евро в год, если бы согласился на переход в один из китайских клубов.«Байер» готов продать Хавьера Эрнандеса за 25 миллионов«Байер» может расстаться с форвардом Хавьером Эрнандесом.«Ювентус» рассматривает Колашинаца в качестве замены ЭвраЗащитник «Шальке» Сеад Колашинац считается главным кандидатом на замену Патрису Эвра в случае ухода француза из «Ювентуса», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.Томас Мюллер: Матч с «Арсеналом»? Нет никаких гарантий, «Баварии» противостоит участник Лиги чемпионовНападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер высказался о выступлении своей команды в последний месяц 2016 года, а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи с лондонским «Арсеналом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.Ули Хенесс намерен штрафовать легионеров «Баварии» за незнание немецкого языкаПрезидент «Баварии» Ули Хенесс хочет добиться того, чтобы в раздевалке команды звучала только немецкая речь.Карло Анчелотти: Гвардиола добьется успеха с «Манчестер Сити», но ему нужно времяГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти убежден в том, что карьера Хосепа Гвардиолы в английской премьер-лиге сложится успешно.Защитник «Севильи» Колоджичак стал игроком менхенгладбахской «Боруссии»Крайний защитник «Севильи» Тимоти Колоджичак перешел в «Боруссию», сообщает официальный сайт менхенгладбахской команды.Карло Анчелотти: Трансфер Видаля в «Челси»? Это полная ерундаГлавный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника Артуро Видаля в «Челси».Карло Анчелотти: «Бавария» должна найти необходимый баланс между атакой и оборонойГлавный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о целях своей команды после окончания зимней паузы.«Шанхай СИПГ» предлагает «Боруссии» 150 миллионов евро за ОбамеянгаНападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в Китае.
Главные новости
Хоккей
«Салават Юлаев» – «Спартак». Онлайн
MMA
Нурмагомедов номинирован на награду лучшему международному бойцу года
Футбол
Защитник «Ливерпуля» Сахо готов перейти в московский «Спартак»
Футбол
Луис Адриано вылетел в Москву и завтра пройдет медобследование в «Спартаке»
Футбол
Жена Владимира Перетурина: Врачи пытались поставить мужа на ноги, но все впустую
Футбол
Юрий Семин: «Локомотив» дал возможность некоторым игрокам найти себе новые клубы
Футбол
Белорусская федерация футбола: Карпин в сборной – это утка
Футбол
Сергей Зуйков: Хочу стать игроком основы «Зенита»
Формула-1
Квят подтвердил, что встречается с дочерью Пике
Футбол
Защитник «Волгаря» Зуйков подписал контракт с «Зенитом»
все новости
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Карло Анчелотти
Карло Анчелоттивсе новости
Хольгер Бадштубер
Хольгер Бадштубервсе новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости