Карло Анчелотти: «Бавария» не будет продавать Бадштубера

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал слухи о том, что защитник Хольгер Бадштубер может покинуть немецкую команду.

- Я сказал, что если он хочет уйти ради игровой практики, то мы готовы отдать его в аренду на шесть месяцев. Мы можем обсудить это с Хольгером. Но нет никаких шансов, что он будет продан. В «Баварии» хотели бы продлить контракт с Бадштубером. Если он хочет играть, то уйдет в аренду, - передает слова Анчелотти Sky Sports.

Напомним, по информации Sport Bild, 27-летний защитник «Баварии» может продолжить карьеру в «Гамбурге».

Отметим, что в текущем чемпионате Германии Хольгер отыграл за «Баварию» только 28 минут.