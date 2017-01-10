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Халк: Сказал Оскару, что в «Шанхай СИПГ» можно почувствовать себя счастливым

Источник:  Goal.comКомментарии

Полузащитник «Шанхай СИПГ» Халк рассказал, как состоялся трансфер его соотечественника Оскара из «Челси», а также поведал об обстановке в китайском клубе.

«У нас состоялся разговор перед его приходом. Сказал Оскару, что Шанхай – очень красивый город, а игроки в нашем клубе очень дружелюбны и терпеливы. Здесь можно почувствовать себя счастливым. Немного подумав, Оскар решился перейти в нашу команду. 

Мы привыкли играть под давлением, вне зависимости от того, сколько клуб потратил на трансферы. Каждый игрок приходит в команду помочь, и я думаю, что Оскар может дать клубу многое. Сейчас уровень команды стал выше и я думаю, что мы выиграем титул в следующем сезоне», – приводит слова Халка Goal.

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