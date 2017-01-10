Филипп Будковский: Конечно, хотел бы попробовать свои силы в «Зените»
Нападающий «Анжи» Филипп Будковский сказал, что начнет
готовиться к сезону вместе с командой. Также он отметил, что не отказался бы от перехода в «Зенит».
- Мне позвонили и сказали, что
с 10 января команда выходит из отпуска и мне тоже надо быть
в расположении «Анжи», поскольку срок моей аренды в этой команде
рассчитан до лета 2017 года. Мой контракт принадлежит «Шахтеру»,
поэтому если в этом вопросе будут какие-то изменения и «Анжи»
не сможет продолжать аренду, все будет решаться на уровне клубов.
Я же отдохнул, набрался сил и уже готов приступить к подготовке
к новому футбольному году.
— Вы хорошо знакомы с главным
тренером «Зенита» Мирчей Луческу. Поедете к нему в «Зенит»?
— Мы с ним хорошо пообщались перед кубковым матчем «Анжи» с «Зенитом». Несмотря на то, что в «Шахтере» мне под его руководством заиграть не удалось, считаю его сильнейшим тренером. Конечно, «Зенит» — чемпион России, одна из самых сильных команд этой страны, поэтому попробовать силы в более сильной команде хотел бы каждый амбициозный футболист, - цитирует Будковского MatchDay.
Ранее сообщалось, что украинским нападающим
интересуется «Бешикташ». Сам Будковский утверждает, что он не обладает такой
информацией, но такие предложения могли поступать его агенту. Также сообщалось об интересе к нему со стороны «Уфы».
24-летний Филипп Будковский перешел в «Анжи» в июле 2016 года и провел за махачкалинскую команду 17 матчей, отметившись тремя забитыми мячами.