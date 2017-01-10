Филипп Будковский: Конечно, хотел бы попробовать свои силы в «Зените»

Нападающий «Анжи» Филипп Будковский сказал, что начнет готовиться к сезону вместе с командой. Также он отметил, что не отказался бы от перехода в «Зенит».

- Мне позвонили и сказали, что с 10 января команда выходит из отпуска и мне тоже надо быть в расположении «Анжи», поскольку срок моей аренды в этой команде рассчитан до лета 2017 года. Мой контракт принадлежит «Шахтеру», поэтому если в этом вопросе будут какие-то изменения и «Анжи» не сможет продолжать аренду, все будет решаться на уровне клубов. Я же отдохнул, набрался сил и уже готов приступить к подготовке к новому футбольному году.

— Вы хорошо знакомы с главным тренером «Зенита» Мирчей Луческу. Поедете к нему в «Зенит»?

— Мы с ним хорошо пообщались перед кубковым матчем «Анжи» с «Зенитом». Несмотря на то, что в «Шахтере» мне под его руководством заиграть не удалось, считаю его сильнейшим тренером. Конечно, «Зенит» — чемпион России, одна из самых сильных команд этой страны, поэтому попробовать силы в более сильной команде хотел бы каждый амбициозный футболист, - цитирует Будковского MatchDay.

Ранее сообщалось, что украинским нападающим интересуется «Бешикташ». Сам Будковский утверждает, что он не обладает такой информацией, но такие предложения могли поступать его агенту. Также сообщалось об интересе к нему со стороны «Уфы».

24-летний Филипп Будковский перешел в «Анжи» в июле 2016 года и провел за махачкалинскую команду 17 матчей, отметившись тремя забитыми мячами.

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