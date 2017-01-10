Воспитанник «Анжи» приступил к тренировкам в испанском клубе

Российский полузащитник Тамирлан Джамалутдинов приступил к тренировкам с основной командой «Химнастика». Об этом сообщает пресс-служба испанской команды.

EQUIP |Tamirlan estarà a prova amb el primer equip. 👉 https://t.co/bmsc28nGjU pic.twitter.com/AkJ5NWK8r7 — NÀSTIC DE TARRAGONA (@NASTICTARRAGONA) 10 января 2017 г.

Отметим, что игрок из РФ находится на просмотре в этом клубе.

На данный момент «Химнастик» занимает последнее место в Сегунде, набрав 17 очков в 20-ти матчах чемпионата. Следующую игру клуб проведет 14 января против «УКАМ Мурсии».

20-летний Джамалутдинов является воспитанником «Анжи». В сезоне-2014/15 игрок выступал за «Анжи-2» в ФНЛ, в составе которого сыграл 18 матчей, забив один мяч. Также футболист один раз вышел на замену в прошлом сезоне в Премьер-лиге.

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