Луис Адриано вылетел в Москву и завтра пройдет медобследование в «Спартаке»
Как
сообщает La Gazzetta dello Sport, форвард
сегодня вылетел в Москву. Завтра ему предстоит медосбледование в «Спартаке».
После его завершения он подпишет контракт с красно-белыми. Таким образом,
издание подтверждает более раннюю информацию журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Ранее стало известно, что
«Милан» разрешил Луису Адриано пропустить начало тренировок в новом году.
Сообщалось, что сумма трансфера бразильца в «Спартак» составит один миллион
евро. При этом в случае чемпионства красно-белых «Милан» получит дополнительный
бонус.
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