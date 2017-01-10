Защитник «Ливерпуля» Сахо готов перейти в московский «Спартак»

Защитник «Ливерпуля» и сборной Франции Мамаду Сахо может переехать в чемпионат России. Об этом сообщает издание le10sport.



По информации источника, на игрока «красных» претендует московский «Спартак». Отмечается, что футболист мерсисайдской команды готов перейти в российский клуб, который предложил ему выгодный контракт. Также сообщается, что на Сахо претендует «Фенербахче», «Галатасарай», «Марсель» и «Лион».



В нынешнем сезоне 26-летний защитник провел во всех турнирах 5 матчей и забил один гол. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 12 млн евро, а его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до 2020 года.



Отметим, что ранее Сахо был уличен в употреблении запрещенных препаратов.

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