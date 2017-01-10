Newbee анонсировала состав Newbee.Boss

Китайская организация Newbee представила состав команды по Dota 2 под названием Newbee.Boss.

В команду вошли Чжан «Xiao8» Нин, Ло «Ferrari_430» Фэйчи и Вонг «ChuaN» Хок Чуан , а также девушка-стример Axx, которая выступала в женском составе LGD Gaming, и владелец Newbee — Zei9.

Представители организации заявили, что команда не будет выступать на профессиональной сцене Dota 2.