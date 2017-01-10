Нурмагомедов номинирован на награду лучшему международному бойцу года

Менеджер Хабиба: Тони, у тебя есть шесть дней, чтобы заключить сделку с UFC

Менеджер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз обратился к американцу Тони Фергюсону, отметив, что у последнего есть чуть меньше недели, чтобы принять окончательное решение. Ранее сообщалось, что Фергюсон хочет получить большой гонорар за бой с россиянином, однако, это не устраивает руководство UFC.