Нурмагомедов номинирован на награду лучшему международному бойцу года
Как сообщает Мmafighting.com, российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов вошел в число претендентов на награду World MMA Awards в номинации «Лучший международный боец года».
Помимо спортсмена из РФ, на эту награду претендуют Майкл Биспинг (Англия), Конор Макгрегор (Ирландия), Гегард Мусаси (Голландия) и Йоанна Енджейчик (Польша).
World MMA Awards – награды, вручаемые журналом Fighters Only и считающиеся одними из самых престижных в мире смешанных единоборств. Первая церемония вручения наград состоялась в 2008 году. Победители более чем в 20 номинациях определяются онлайн-голосованием болельщиков.
Отметим, что девятая церемония вручения наград состоится 2 марта в Лас-Вегасе.
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