Фитнес-гаджеты оказались вредными
«Умные» браслеты, мониторящие физическую активность, только
мешают борьбе с лишним весом. К такому выводу пришли американские ученые.
Серию экспериментов провели специалисты Питтсбургского
университета, задействовавшие в испытаниях 470 человек, мечтавших похудеть.
Добровольцы имели возраст от 18 до 35 лет. Они для достижения своей цели как
применяли диеты, так и активно занимались в фитнес-центре. Первая команда
«подопытных» вдобавок параллельно использовала и специальные гаджеты Fit Core,
предназначенные для контроля потребления калорий и фиксации степени физической
нагрузки. Вторая команда боролась с избыточным весом безо всяких устройств. В
итоге члены группы с фитнес-трекерами сбросили вес на 3,5 кг в среднем.
Участники другой команды – похудели на 5,9 кг.
В связи с этим ученые сделали вывод, что умные гаджеты для
похудения являются лишь помехой, так как они мешают сконцентрироваться на
собственном теле и получить максимальный результат. Он достижим только ценой
собственных усилий.