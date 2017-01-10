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Фитнес-гаджеты оказались вредными

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Умные» браслеты, мониторящие физическую активность, только мешают борьбе с лишним весом. К такому выводу пришли американские ученые.

Серию экспериментов провели специалисты Питтсбургского университета, задействовавшие в испытаниях 470 человек, мечтавших похудеть. Добровольцы имели возраст от 18 до 35 лет. Они для достижения своей цели как применяли диеты, так и активно занимались в фитнес-центре. Первая команда «подопытных» вдобавок параллельно использовала и специальные гаджеты Fit Core, предназначенные для контроля потребления калорий и фиксации степени физической нагрузки. Вторая команда боролась с избыточным весом безо всяких устройств. В итоге члены группы с фитнес-трекерами сбросили вес на 3,5 кг в среднем. Участники другой команды – похудели на 5,9 кг.

В связи с этим ученые сделали вывод, что умные гаджеты для похудения являются лишь помехой, так как они мешают сконцентрироваться на собственном теле и получить максимальный результат. Он достижим только ценой собственных усилий.

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