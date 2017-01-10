Джанни Инфантино: Нет сомнений, что «Зенит-Арена» будет готова к Кубку конфедераций

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поделился мнением о готовности российских стадионов к Кубку конфедераций.

- Два стадиона к Кубку конфедераций готовы, оставшиеся два будут готовы совсем скоро, включая стадион в Санкт-Петербурге, в этом нет сомнений. Мы получили все гарантии, что все будет сделано в срок и все договоренности будут соблюдены. Подготовка идет успешно.

Мы много говорили о турнирах в России. Работа идет, все в сроки выполняется. Да, есть некоторые проблемы, но по моему опыту организации больших турниров могу сказать, что они - решаемы. Мы постоянно в контакте с правительством и оргкомитетом, - передает слова Инфантино ТАСС.

Напомним, что восьмой по счету Кубок конфедераций, проводимый под эгидой ФИФА, пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в России. На турнире сыграют сборные России, Германии, Австралии, Чили, Мексики, Новой Зеландии и Португалии.