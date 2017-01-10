«Торпедо» в серии буллитов обыграло «Трактор»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Торпедо»
завершился победой гостей в серии буллитов. Итоговый счет матча – 3:2 (Б).
Основное время завершилось со счетом 2:2. У «Трактора»
отличились Дмитрий Пестунов и Константин Климонтов. У «Торпедо» голы в активе
Владимира Галузина и Евгения Мозера. Овертайм завершился безрезультатно, в
серии буллитов точнее оказались гости. Решающий буллит в активе Каспарса Даугавиньша.
«Торпедо» набрало 91 очко и занимает третье место на Западе.
У «Трактора» 79 очков и четвертое место на Востоке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Трактор - Торпедо - 2:3 Б. (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Галузин (МакМиллан, Родионычев), 29:36 (0:1). Мозер (Потапов, Кулёмин), 29:56 (0:2). Пестунов (Бородкин), 44:35 (1:2). Климонтов (Петров А.), 54:19 (2:2 - бол.).
Победный буллит:
Даугавиньш - 2:3.
Место и дата
10 января 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция