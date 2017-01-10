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«Торпедо» в серии буллитов обыграло «Трактор»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Торпедо» завершился победой гостей в серии буллитов. Итоговый счет матча – 3:2 (Б).

Основное время завершилось со счетом 2:2. У «Трактора» отличились Дмитрий Пестунов и Константин Климонтов. У «Торпедо» голы в активе Владимира Галузина и Евгения Мозера. Овертайм завершился безрезультатно, в серии буллитов точнее оказались гости. Решающий буллит в активе Каспарса Даугавиньша.

«Торпедо» набрало 91 очко и занимает третье место на Западе. У «Трактора» 79 очков и четвертое место на Востоке.

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Трактор - Торпедо - 2:3 Б. (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Галузин (МакМиллан, Родионычев), 29:36 (0:1). Мозер (Потапов, Кулёмин), 29:56 (0:2). Пестунов (Бородкин), 44:35 (1:2). Климонтов (Петров А.), 54:19 (2:2 - бол.).

Победный буллит:

Даугавиньш - 2:3.

Место и дата

10 января 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция

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