«Торпедо» в серии буллитов обыграло «Трактор»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Трактором» и «Торпедо» завершился победой гостей в серии буллитов. Итоговый счет матча – 3:2 (Б).

Основное время завершилось со счетом 2:2. У «Трактора» отличились Дмитрий Пестунов и Константин Климонтов. У «Торпедо» голы в активе Владимира Галузина и Евгения Мозера. Овертайм завершился безрезультатно, в серии буллитов точнее оказались гости. Решающий буллит в активе Каспарса Даугавиньша.

«Торпедо» набрало 91 очко и занимает третье место на Западе. У «Трактора» 79 очков и четвертое место на Востоке.

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